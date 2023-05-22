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「超商浩克若請了厲害律師」　退休警：你就更難談了！

▲快訊／中壢警抽打超商浩克「 警棍打到斷」　遭記過2次移送法辦。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲朱男坐在超商外地上叫喊，員警上前用警棍連抽12下，但當時朱男已無再攻擊之虞。（圖／翻攝自記者爆料網）

記者張靖榕／綜合報導

桃園「超商浩克」朱姓男子日前大鬧超商遭員警用警棍連抽12下，引發執法過當爭議延燒，退休員警石明謹表示該名員警刑責上難脫身，趕快道歉和解還有機會減輕刑責，若等到朱男請了厲害的律師，「你就更難談了」。

石明謹分享刑法補教界知名的紀綱老師貼文，表示他與紀綱老師的看法接近，認為該名中壢員警的刑責基本上跑不掉，「能減到多輕才是關鍵」，不論訴訟程序如何，員警只要盡快道歉和解，後續就有很多可能減輕的操作，「而且和解是越晚談越困難，如果超商浩克請了厲害的律師，而且想清楚不和解對他們的好處，你就更難談了。」

石明謹舉2022年4月中非洲鼓女老師詹慧玲在中壢火車站，被中壢警分局葉姓員警攔查時，遭到大外割撂倒的事件，當天下午原本詹老師就有意和解，但在網友、長官的力挺下，葉員堅持不認錯，「活生生被搞到有期徒刑10個月，不得易科罰金。」

▲▼「超商浩克」遭警棍抽打12下滿臉血　新影片瘋傳爆執法過當。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲▼中壢警分局2名員警在超商遭到朱男猛烈攻擊。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲為制伏赤裸上身肌肉男「超商浩克」，員警遭毆成傷。（圖／記者沈繼昌翻攝）

紀綱老師在該篇貼文中表示，2段影片同時貼在留言區，除了公平起見，也代表這是2個必須要不同處理的事件，把2件事連在一起看是錯誤的思維，「代表社會上不需要執法者的存在，人人也都可以是警察。」

朱男在事件後半已坐在超商外，紀綱指出「坐著」代表已沒有攻擊之虞，即便不能確定是否還有攻擊可能，當警棍第一下抽下去時，朱男並未反抗，而是用手擋著頭，接下來被警棍抽的11下過程中，朱男不是把手放在背後就是擋著頭，「沒有任何繼續攻擊之虞，其實很明確了。」

紀綱接著表示，將警棍打到斷掉的該名員警，刑責上很明確是「普通傷害罪，有機會進入134加重」，而在訴訟程序上，由於在執行職務時所犯，並非告訴乃論罪，無論朱男是否追究，檢方都必須偵辦甚也有權起訴。

若檢方更全面，甚至可能連帶辦理一旁未出手制止的員警，「別忘了，法律上他有保證人地位，而且他的同事明顯濫權。」至於朱男的刑責，「毀損、妨害公務、傷害，本來就跑不掉。」

部分人提到「警械第4條」，紀綱駁斥，他說客觀情形是朱男手部動作已代表無攻擊之虞，「況且，憲法位階的比例原則作為上位階的控管，也還沒死。」

紀綱反問一面倒挺警方的人，若是在警界工作的人，「你是不是被警界高層洗腦到壞掉」，若是一般民眾，他也想問，「上次桃園大外割事件，你有替被起訴的員警，出過一毛錢的律師費嗎？全都嘴砲而已。」

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