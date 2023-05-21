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警連抽「超商浩克」12下遭記過　民眾灌爆署長臉書：基層誰敢出勤

記者莊智勝／桃園報導

桃園市一名朱姓男子昨(20日)在超商內失控大鬧，還爆出警方執法過當疑雲，昨深夜警方火速懲處動手員警記過2次，並將其依法送辦。消息曝光後引起輿論譁然，網友紛紛上臉書粉專「NPA署長室」砲轟，「為什麼要記過處分執法員警？以後基層誰敢出勤？」

28歲的朱姓男子體格壯碩，昨上午在中壢一處超商內失控大鬧，獲報前來的2名員警一度壓制不住，朱男仗著體格優勢對員警揮拳施暴，還赤裸上身深蹲咆哮，被網友封為「台版浩克」。由於朱男情緒激動，現場2警一度控制不住，其中一警還被打到腦震盪。

▲▼「超商浩克」遭警棍抽打12下滿臉血　新影片瘋傳爆執法過當。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲朱男遭警棍抽打12下滿臉血，新影片瘋傳爆執法過當。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

但朱男情緒稍稍冷靜、坐在超商外階梯時，先前慘被數度揮拳的員警疑似難耐怒氣，手持警棍朝著無攻擊動作的朱男連擊12下，打得他頭破血流、哀號「好痛」。影片曝光後警方也遭外界質疑執法過當。

警方難抵沸騰輿論，昨晚間承認員警情緒失控，「過度使用強制力」，因此將動手員警記過2次，並依法送辦，所長則記過1次、分局長申誡2次，並追究責任。

不料懲處出爐後，不少民眾紛紛湧入臉書粉專「NPA署長室」，怒轟「為什麼要記過處分執法員警？以後基層誰敢出勤？」「處分這麼快，真的確定警察有錯嗎？可憐的警察，以後出事都不要報警」、「台灣警察真可憐，怎麼不多保護自己的同仁夥伴，這樣誰敢在第一線出勤，無奈心痛」、「警察實在可憐加可悲，被打傷算訓練不足，被打死算倒楣，結果反過來叫執法過當！」

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