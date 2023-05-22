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彰化警變路怒版浩克！飆速攔車追撞5次　害撞山壁翻肚影片曝

記者高堂堯、黃資真／南投報導

彰化田中分局一名邱姓警員，昨(21)日下午6時許開車行經南投縣名間鄉員集路時，與民眾發生行車糾紛，攔車理論未果，與對方在路上追逐競駛，邱男一氣之下連續追撞對方5次導致對方失控撞向山壁後翻車，南投分局回應，除了依道交條例舉發外，危險駕車部分將依公共危險罪偵辦。

▲▼ 南投縣名間鄉昨(21)日下午6時許，員警與民眾發生行車糾紛。（圖／民眾提供）

▲彰化1名休假警員與民眾發生行車糾紛，竟5次追撞對方害翻車。（圖／民眾提供，下同）

南投分局指出，邱男是彰化縣田中警分局源泉派出所警員，當天他休假開著自己的車，疑似與64歲張姓駕駛會車時發生衝突，邱男攔車理論未果，2人開始在道路追逐競駛，邱男甚至連續追撞4次，第5次直接跨越雙黃線，將張男的車撞到對向車道，導致車輛撞向山壁側翻後落地，接著邱男怒氣沖沖走下車，指著張男叫對方下車。

警消獲報到場，邱男受到輕傷，而張男則是左肩有撕裂傷，送醫進行傷口縫合與清創手術，沒有骨折，目前住院觀察中；且因邱員拒絕夜間偵訊，今天一早才進行筆錄，目前仍在偵訊中。

警方表示，雙方傷勢穩定後已立即製作偵詢筆錄，釐清相關案情，對於若有故意競駛、追撞等行為，除依道路交通管理處罰條例第43條舉發外，危險駕車部分將依刑法公共危險偵辦。

▲▼ 南投縣名間鄉昨(21)日下午6時許，員警與民眾發生行車糾紛。（圖／民眾提供）

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