狂抽「超商浩克」12下！員警遭懲處…警政署說話了：應符法治要求

▲「超商浩克」遭警棍抽打12下滿臉血。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

記者張君豪、戴若涵／台北報導

桃園市一名朱姓男子20日大鬧超商，讓2名員警一度壓制不住，其中一名員警手持警棍朝朱男連擊12下，遭外界質疑執法過當。21日警方火速將動手員警記過2次，並依法送辦，此舉引發外界譁然。警政署表示，針對執法爭議部分，已交由桃園市警局調查依權責予以行政處分，並函請地檢署偵辦。

動手員警遭懲處的消息曝光後，許多網友氣憤難耐湧入臉書「NPA署長室」留言，「為什麼要記過處分執法員警？以後基層誰敢出勤？」、「處分這麼快，真的確定警察有錯嗎？可憐的警察，以後出事都不要報警」、「警察實在可憐加可悲，被打傷算訓練不足，被打死算倒楣，結果反過來叫執法過當！」

▲桃園中壢朱姓壯男20日在超商失控大鬧宛如「浩克」，其中一名員警被打到腦震盪。（圖／記者沈繼昌翻攝）

對此，警政署表示，本案中壢分局員警接獲民眾報案，為保護被害店家及在場民眾安全，確有使用警械的合理動機，惟如使用警械事由不存在時，即應停止警械使用，執勤過程應兼顧安全、必要性及比例原則。針對外界正反二方質疑員警執法爭議部分，已經桃園市警局調查依權責予以行政處分並函請地檢署偵辦。

警政署指出，警察執法除要確保執勤安全，也應符合法治要求及尊重人權價值，將持續透過各種講習、教育訓練，強化員警執勤態度與技巧，兼顧維護社會治安與保障基本人權。

▲事發時超商內監視器畫面。（圖／記者沈繼昌翻攝）

回顧整起事發經過，28歲的朱姓男子身材健美、體格壯碩，20日上午在中壢一處超商內失控大鬧，獲報前來的2名員警一度壓制不住，朱男仗著體格優勢對員警揮拳施暴，還赤裸上身深蹲咆哮，被網友封為「台版浩克」。

由於朱男情緒激動，現場2警一度控制不住，其中一警還被打到腦震盪，但朱男情緒稍稍冷靜、坐在超商外階梯時，其中一名員警手持警棍朝著無攻擊動作的朱男連擊12下，打得他頭破血流、哀號「好痛」。

影片曝光後，動手員警遭外界質疑執法過當。警方難抵沸騰輿論，21日晚間承認員警情緒失控，「過度使用強制力」，將動手員警記過2次，並依法送辦，所長則記過1次、分局長申誡2次，並追究責任。