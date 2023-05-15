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張善政視察平鎮淨水場　管線改善工程順利陸續恢復供水

▲張善政視察平鎮淨水場，管線改善工程順利陸續恢復供水

▲張善政視察平鎮淨水場，管線改善工程順利陸續恢復供水。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市今、明兩天大停水，市長張善政15日下午前往平鎮淨水場視察，聽取台水公司簡報瞭解復水情形。由於，管線改善工程順利，台水公司第二區管理處長徐俊雄對於復水進度表示，預計16日早上7時，共28萬1,206戶可完成復水；另有5萬9,311戶屬管線末端或高點區域，16日下午3時前完成復水作業。

▲張善政視察平鎮淨水場，管線改善工程順利陸續恢復供水

張市長表示，台水公司從早至晚、全力進行三坑抽水站管線改善工程，並密集回報施工及復水進度，此次停水施工計畫最關鍵的三坑抽水站接管焊接工程已如期完成。而台水公司也配合市府要求，迅速邀請具認證業者進行焊道的檢測，結果預計於一周後出爐。張市長指出，此次管線改善工程進度順利，僅大溪河西地區供水稍有延誤，由原訂今日晚間8時復水，延後至晚間11時，希望能夠如期將用水送至各家戶，市府也會持續關注復水情形。

台水公司總經理李嘉榮表示，此次工程最重要的「平鎮給水廠三坑抽水站一期原水出水管改善工程」已於今日下午4時完成，馬達也已重新啟動，原水已持續送入淨水場，今日晚間6時可恢復供水，符合原先計畫；其餘高壓電氣設備檢驗等相關工程亦已完成，僅「大溪區河西供水系統持壓閥增設工程」進度稍有落後。

▲張善政視察平鎮淨水場，管線改善工程順利陸續恢復供水

李總經理指出，台水公司因應市府需求，已調動北桃園的人力進行復水後管線的加速排氣作業。同時，針對供水站及水車亦持續派員運作，目前民眾取水情形不多，評估後續需求亦將逐漸減少，屬良好現象，台水公司將持續進行巡查及補水作業。

台水公司第二區管理處長徐俊雄表示，「龍潭給水廠三坑抽水站二期出水管彈性座封維修」已於今日上午4時施作完成；「三坑二期、平鎮淨水場、龍潭淨水場、高原、凌雲、內柵加壓站高壓電氣設備檢驗工程」於今日上午8時完成；「龍潭場高壓保護電驛更換」於今日上午4時完成；「大溪區河西供水系統持壓閥增設工程」施工地點包括石園路、埔頂路2處，其中埔頂部分已完工，惟石園路因工作環境較差，因此該送水區域由原訂今晚8時復水，延後至11時完成復水。

關於復水進度，徐處長進一步說明，龍潭給水廠負責的4萬4,138戶，龍潭地區及大溪河東地區原先規劃停水18小時，已於今日下午2時提前完成復水；八德地區降壓部分共1萬6,683戶，目前亦無停水情形。平鎮給水廠供水部分，於今日下午6時起出水，預計明日早上7時，共28萬1,206戶可完成復水；另有5萬9,311戶屬管線末端或高點區域，預計明日下午3時前完成復水作業。

包括立法委員呂玉玲、市議員王珮毓、陳韋曄、市府經發局長張誠、民政局長劉思遠、平鎮區長呂緣、台水公司總經理李嘉榮、副總經理穆岳鈞、第二區管理處長徐俊雄等皆一同出席。

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