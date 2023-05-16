桃園南區39小時大停水！復水進度達95%　預計下午3時全數復水

▲桃園市長張善政今天上午主持市政會議時表示，台水五合一工程因施工稍有延誤，但復水進度已有95%，預計下午3時全數完成復水。。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對台水公司五合一施工，桃園市南區大停水39小時，市長張善政今（16）日上午主持「桃園市大規模停水應變中心第2次會議」時表示，台水公司昨天各項工程大多順利推動，僅大溪區河西供水系統持壓閥增設工程稍有延誤，截至今（16）日上午7時止，完成復水戶數有37萬1,104戶，進度達95%，針對尚未完成復水地區，今日白天起將陸續完成復水，預計下午3時全數完成復水。

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▲桃園市政府今天上午舉行「桃園市大規模停水應變中心第2次會議」。（圖／記者沈繼昌翻攝）

張善政指出，台水五合一工程原先預定昨晚完工，因大溪區河西供水系統持壓閥增設工程略有延誤，延後至今天上午4時完工，對於復水時間影響並不大。本次停水戶數共計39萬636戶，截至今天上午7時為止，台水公司已完成復水戶數37萬1,104戶，進度達95%，較預定復水進度94%略為超前，針對尚未完成復水地區，今天白天將陸續完成復水。

張善政也針對管線末端用戶的復水情形提出說明，市府會持續監控，上游地區居民可能會因家裡儲水用盡而紛紛大量進水，導致復水情形較難以預料，不過這次民眾至供水站取水情形並不多，顯示大部份居民皆有做好儲水備用工作，復水後大量進水情形應會降低許多，位於管線末端用戶復水時間應可如預期。

張善政還指出，因應這次大規模停水，台水公司與市府分別設置70處飲用水供水站、234處非飲用水供水站，將待各地區確實恢復供水後，再由台水公司或各區公所回收處置。

▲台水公司副總經理穆岳鈞在市政會議上報告，預計下午3時將全數完成復水。（圖／記者沈繼昌翻攝）

至於桃園南區復水進度，台水公司副總經理穆岳鈞強調，這次台水公司五項工程自昨天零時起至今天上午4時已全數施工完成，復水進度方面，截至今天上午7時，各地復水情形多數已達100%，僅剩停水39小時區域，包括大園區6里、觀音區13里、新屋區4里、楊梅區2里、平鎮區4里、中壢區3里、蘆竹區1里等地區復水進度約62%，預計下午3時可全數完成復水。

▲台水公司五合一施工造成南區大停水，平鎮區鎮興里辦公室提供水塔供里民用水，社區巡守隊守護水塔。（圖／里長黃志志杰提供）

另外根據統計，台水公司所設置的70處飲用水供水站，合計補水車次共28車次，針對尚未完全復水地區，台水公司將持續保留供水站，待全數復水完成後才會撤除。