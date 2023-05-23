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7.5米寬人行道與三線車道同寬　桃市議員曝「行人地獄」兩要因

▲桃園市議員謝美英曝，造成行人地獄兩要因

▲桃園市議員謝美英曝造成行人地獄兩大要因。（圖／擷取自市議會網站）

記者楊淑媛／桃園報導

台灣被外媒譏稱是「行人地獄」國家，引發關注。桃園市議員謝美英23日於市議會市政總質詢指出，根據多數網友看法，道路規畫不當、標誌標線不清，是造成行人地獄的兩大要因，政府應該帶頭檢視，從自己做起，保障用路人安全。

▲桃園市議員謝美英曝，造成行人地獄兩要因

謝美英以中山東路四段中壢一號社宅前的人行道為例表示，7.5米寬的人行道幾乎與三線車道同寬，駕駛往往不明究裡把車開進去，一不小心就吃罰單。也有中壢民眾向她陳情，從忠孝路走斑馬線到中華路一段，人行道上不是號誌桿就是電箱，路幅幾乎被占去一半，輪椅、嬰兒車根本不可能推上來。

謝美英也舉環南路、延平路二段口的標誌為例，分隔島的樹又大又高，完全遮住標誌、號誌，「機慢車二段左轉」告示牌設在快車道上，騎士騎到告示正下方才看到。謝美英指出，地面標線霧煞煞、補丁處處，路牌脫膜、告示不清、站牌東倒西歪，在桃園似乎成了常態，每次提出來，改善總是很有限，對於是否能甩開「行人地獄」汙名，實在無法樂觀。

▲桃園市議員謝美英曝，造成行人地獄兩要因

針對公共工程品質，謝美英也提出：規畫設計不當的道路、人行道、排水溝，完工啟用後再敲掉重做、甚至封閉道路施工，造成用路人不便，也非常浪費公帑。

像目前正在進行的中華路一段619巷口的人行道重新施作，竟未預留排水，造成大雨來臨積淹水，為了改善排水溝，中壢區公所必須二次施工；一號社宅人行道因為又寬又大，竟成了改裝車天堂，為此，環保局還加裝了聲音照相科技執法，解決住戶飽受噪音之苦。

謝美英說，桃園市政府為了改善交通，進行不少創新作法，比如「彩色指引標線」、「偏心左轉」…，實施科技執法以來，罰單收入進帳不少。但民眾向她反映，地面標線五顏六色，在中壢新屋交流道，因為機車道夾在汽車道中間，一不小心就發生擦撞。

謝美英表示，標誌標線不能造成用路人困擾，科技執法目的也應該以民眾安全為首要，而非以開罰為目的。她呼籲市政府檢視近年來標誌標線畫設、路牌路標清晰度…，多管齊下，而非一昧開罰，難以服眾，更難解決桃園的交通困境。

謝美英也說，大街小巷的消防栓及其告示，也是行人地獄之一。舉目望去，消防栓設在民宅大門口、告示綁在民宅柱子上，地下式消防栓還被重鋪的柏油給掩埋在地了。這些攸關公共安全、用路人安全的基本設施，市府無論如何都有責任善盡維護管理之責。

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