桃園登革熱疫情發燒　議員揭「衛生紙丟馬桶」政策公廁標示兩版本

▲議員謝美英揭「衛生紙丟馬桶」政策，公廁標示兩版本。（圖／謝美英服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員謝美英16日於市政總質詢指出，近日桃園登革熱疫情發燒，她從公園公廁檢視政府衛生紙政策，希望市府正視公廁環境衛生，減少病媒蚊；而環保署自2017年6月起實施「衛生紙丟馬桶」政策，政策上路三年半，執政黨最常說的「有政府，會做事」，從一個公廁衛生紙政策，民眾卻很難感受到「有政府」。

謝美英說，首先，政府的方向要很明確，否則，民眾根本無所適從。如以「衛生紙丟馬桶」，中壢區的新設公園如青塘園，同一排女廁，三間貼「衛生紙丟馬桶」，親子廁所則貼「衛生紙勿丟馬桶」，經常帶孩子到青塘園的家長就反映，真的不知道該丟還是不該丟？

▲議員謝美英揭「衛生紙丟馬桶」政策，公廁標示兩版本。（圖／謝美英服務處提供）



另外，也很新的青埔公七公園，公七有無障礙廁所及青埔活動中心廁所，這幾座廁所裡卻一張告示都沒有，是「衛生紙丟馬桶」政策轉彎了嗎？更瞎的是，使用率很高的中壢藝術公園女廁，竟在同一間廁所裡，同時張貼「「衛生紙丟馬桶」、「衛生紙勿丟馬桶」，是讓民眾自由發揮？

謝美英說，為什麼要推動「衛生紙丟馬桶」？因為使用過的衛生紙直接沖掉，可以減少環境髒亂，及減少打掃、清理人力。光這個政策，標示混亂，愛怎麼貼就怎麼貼，她建議市府，統一標示、統一尺寸，張貼的地方也要一致，加強辨識度。

她強調，先不論政策延續與否，公部門至少有責任減少公帑浪費。沒有配套的政策，造成民眾混淆、環境整理不易。公廁阻塞、馬桶不通，造成更大的公帑浪費。除了公廁張貼告示之外，大家購買的衛生紙、面紙等產品，也應該標示清楚，多管齊下，共同改善長期使用習慣。

除此之外，謝美英也指出，親自走訪幾座公廁，也發現多項問題：一、交通指示牌直接擱置於「公十」公廁外，不知已擺放多久。照道理，這是公物，有一定處理流程，指示牌遲未收走，顯見管理鬆散；二、嶄新、漂亮的青塘園，男廁鄰路、但沒有門，創意有餘，細心不足，未考量婦幼行經的感受；三、照明、水資源等浪費，需由全民把關，建立通報維修系統、增加巡查次數，一旦發現故障，立即處理。

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