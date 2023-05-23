休旅車突左偏撞分隔島「逆向立筊」　她好衰！差半個車身就閃過

記者許權毅／台中報導

台中市北屯區一名楊男昨（22）日駕車行經松竹路時，突然因不明原因撞上分隔島，整輛休旅車「翻轉一圈」，再往另輛同向轎車撞上去，楊男的車輛「立筊」倒在路中，目擊民眾趕緊報警，正想上前幫忙時，看見楊男自行脫困就醫。警方初判肇因為楊男未注意車前狀況。

▲台中一名楊男駕駛休旅車自撞分隔島，「立筊」在車道上。（圖／記者許權毅翻攝）



第五分局初步調查，32歲楊男昨日15時2分沿松竹路內側車道直行，經過興安路口時，突然車身往左偏移，整輛車撞上分隔島後，再往同向60歲張女的白色轎車撞上去，楊、張均受到多處擦挫傷。

▲▼ 楊男車輛自撞後波及另名直行的張女，2人均受到多處擦挫傷。（圖／記者許權毅翻攝）



事發監視器曝光，只見楊男駕駛的車輛緩慢前行，慢慢偏離車道，接著就撞上分隔島，反轉一圈後撞上外側車道的張女，整輛轎車翻轉了一整圈，左側車身緊貼地面，逆向「立筊」在馬路上。張女的車輛幾乎只差半個車身就能閃過，但還是挨撞。

▲▼張女車輛左側車身遭撞，車門上有不規則變形。（圖／記者許權毅攝、記者許權毅翻攝）

附近民眾指出，當下聽到撞擊聲趕緊出去查看、協助報警，發現一名年輕男子自己從車裡爬出來，看上去頸部應該是有受傷。

警方初步研判，肇因為楊男未注意車前狀況，詳細肇事責任仍待調查釐清，雙方均無酒駕。