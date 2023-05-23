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台中海產店「死蟹當活體賣」！被爆料竟公審女客：吃很開心不是？

▲▼台中妹訂了活體松葉蟹，結果上餐桌已經死了。（圖／翻攝「爆料公社」）

▲台中妹訂了活體松葉蟹，結果上餐桌已經死了超過2小時。（圖／翻攝「爆料公社」）

記者柯振中／綜合報導

台中市一名正妹到知名水產餐廳用餐，期間點了活體松葉蟹，沒想到送上餐桌螃蟹一動也不動，再三逼問之下才知道「螃蟹死掉了」，還當成活體賣，氣得她上網爆料，沒想到又遭店家公開照片調侃，讓許多網友氣得直罵「咖啡店翻版」。事後，店家也在臉書PO文致歉，強調「會加強員工訓練」。

這名女子在「爆料公社」指控，她日前預訂了19日晚間用餐，訂了一隻活體松葉蟹，店家報價為1公斤3,900元，到場用餐時，螃蟹的重量為1.43公斤，因此價格為5,500元。

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不過，送上餐桌時，螃蟹一動也不動，讓她忍不住出言質疑，明明是活體，為何是這副模樣，店員則回應「因為冰鎮所以活動力比較低」。女子持續追問，才從店員口中得知，原來螃蟹下午5點多就已死亡，只能冰起來等到用餐時間再拿出。

女子氣得質疑，活體、死亡的海鮮價差相當大，是否要將價格詢問清楚再說，最後無奈之下，只能更換活體帝王蟹，不過直到用餐完畢，店家還是沒解釋，為何拿死蟹出來、還沒有提前告知。

▲▼台中妹訂了活體松葉蟹，結果上餐桌已經死了。（圖／翻攝「爆料公社」）

▲▼台中妹訂了活體松葉蟹，結果上餐桌已經死了。點圖可放大查看對話。（圖／翻攝「爆料公社」）

▲▼台中妹訂了活體松葉蟹，結果上餐桌已經死了。（圖／翻攝「爆料公社」）

後來私訊詢問店家，被告知「因為牠（螃蟹）的鮮度跟活的還是一樣的，所以我們才會報一樣的價錢」，以及「有的人會接受，有的人不會接受，這個就是很主觀的問題」等回覆，讓她十分生氣，於是將事件公開在網路上。

女子的貼文曝光後，竟然遭到肉搜，店家將她的照片貼在留言區，還調侃「您吃得也很開心不是」，行為就像先前肉搜顧客的咖啡廳，瞬間引爆了網友怒火。

對此，店家隔了數天，才在臉書回應，「對於現流（24小時內從海裡捕獲的海鮮）的松葉蟹，我們第一時間沒有完整的提醒貴賓，造成貴賓的觀感不佳深表抱歉」，也因為服務人員傳達錯誤訊息，導致顧客誤會，未來會加強員工訓練。

此外，針對將顧客用餐照片PO出來的情況，店家也坦承欠缺思考，造成不悅深感抱歉，「昨晚也有私訊您，向您道歉，再請多多包涵。也希望您能平復不愉快的心情。」

 

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