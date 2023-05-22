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懸崖活春宮！情侶滑石上玩命激戰　網笑：做鬼也風流

▲懸崖邊見玩命情侶「活春宮」。（圖／翻攝自《星島環球》）

▲情侶在懸崖邊大玩「活春宮」。（圖／翻攝自《星島環球》）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

野外激戰有時要注意安全！近期一張照片在網踏上瘋傳，一對情侶在陡峭懸崖邊的滑石上「激戰」，稍有不慎即掉到深淵相當嚇人，讓網友看傻眼直呼「天人合一？做鬼也風流？」但有人質疑是「P圖」。

據《星島環球》報導，近期香港社交平台瘋傳一張情侶在「崖邊激戰」的照片，危險程度直上天際，讓大家看傻眼，有人懷疑照片是P的，不過據了解，這張照片早在2016年就出現，地點為中美洲國家薩爾瓦多的潘奇馬爾科（Panchimalco），為當時登山遊客發現後所拍，為真實事件而非P圖。

從照片中可見，峭壁的滑坡上有一對情侶在激戰，女方下半身赤裸背靠在滑石上，疑似褪去褲子只穿著白襪，男方則猴急的趴在她身上。這疑似隨時會「愛愛上雲端」的驚險畫面，被路過的登山客拍下，引起網民熱議。

網友笑言，「天人合一，回歸大自然」、「死了都要愛？」、「做鬼也風流真實版？」、「超好笑但也太危險了吧」、「感覺一喊，他們就會嚇到掉下去」、「傻眼，到底是多急」、「如果不是P圖，只說他們真厲害」。

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