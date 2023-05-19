浪漫520高雄篇！「最美飯店」接吻10秒送調酒　大屏幕告白絕對中

▲高雄承億酒店奪下「2022全台最美飯店」冠軍，五月天《為你寫下這首情歌》MV也於此取景。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

明天就是520，象徵「我愛你」的浪漫節日，還在苦惱要去哪裡約會嗎？有「全台最美飯店」的承億酒店就推出特別活動，19、20日與另一半接吻10秒，就能獲得免費調酒、戶外大螢幕告白字幕和駐唱歌手專屬情歌一手，浪漫指數絕對爆表！

勇奪「2022全台最美飯店冠軍」的高雄承億酒店可飽覽西子灣夕陽，擁有台灣唯一的高空懸眺無邊際透明泳池，頂樓的BAR KAO除了是高雄最接近星空的高空露天景觀酒吧，也是港都夜生活新指標。

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▲▼承億酒店頂樓的BAR KAO為全高雄最高的露天環景酒吧。（圖／承億酒店提供）

適逢520周末，BAR KAO推出「520 Fall in love at first kiss活動」，當日21:00-24:00化身愛神丘比特邀請夫妻、情侶或正在曖昧中的朋友，只要完成接吻10秒，除獲得活動調酒1杯及現場駐唱歌手專屬點歌1次之外，也可將想對情人的話透過237寸的戶外電子大屏幕播出，當日24:00-03:00則加場DJ演出活動，越夜越嗨！

高雄市觀光局也推薦景點給情侶、戀人未滿的好友，像是榮獲CNN推薦的壽山情人觀景台、網路爆紅的白色戀人貨櫃屋、內惟藝術中心、高雄燈塔、旗津藍眼淚等，都值得在地人與海內外遊客走訪。

▲旗津彩虹教堂是婚紗拍攝熱點。（圖／記者許宥孺翻攝）

尤其高雄港知名的駁二藝術特區，搭乘輕軌、捷運即可輕鬆抵達，牽手漫步在海港及老倉庫間，各種公共藝術、靜態展覽、創意市集等等，夜間也有酒吧餐廳、藝文表演、歌手駐唱，來這約會絕對會有多元新體驗。

高雄流行音樂中心的沉浸式劇場結合投影與MR技術，與心愛的人一同走入劇中，徜徉夢境般的迷幻世界；彷彿漂浮在水上的旗津彩虹教堂；壽山情人觀景台上，星光與燈光相映好浪漫；高雄輕軌最夢幻路段的龍貓隧道，讓乘客置身綠色隧道中，彷彿來到宮崎駿筆下的世界；還有彌陀區海景咖啡及海岸光廊、旗津海之星沙灘俱樂部、高雄燈塔，都是看海看夕陽的心動景點。

▲高雄流行音樂中心已成為最具代表性的港都地標。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲彌陀海岸光廊景色動人。（圖／記者許宥孺翻攝）

除了走踏景點，美味的餐點更能促進感情增溫。位於新興區的「沐」，是觀光局「高雄餐盤發見計畫地圖」活動店家之一，美食實力備受肯定，入選前已獲得許多美食部落客及作家報導，菜單定期更新，使用大量在地的漢方藥材與香料，再融入臺菜、客家、原住民料理元素，令菜色帶有獨特風味。

▲新興區「沐」餐廳獲得許多作家、部落客報導。（圖／沐提供）

「典藏駁二餐廳ARTCO」保留義式風味結合台菜口感，吃得到整隻煎烤魷魚的墨魚燉飯滋味新鮮，由倉庫改建的用餐空間燈光美氣氛佳；「Papillon」由法國名廚主理的世界級餐飲體驗，精巧細緻的餐點與最頂級的用餐環境，想度過獨處時光的戀人們絕不能錯過。

▲Papillon是《米其林指南》今年3月公布新入選餐廳。（圖／Papillon提供）

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