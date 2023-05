浪漫520高雄篇！「最美飯店」接吻10秒送調酒　大屏幕告白絕對中

▲高雄承億酒店奪下「2022全台最美飯店」冠軍,五月天《為你寫下這首情歌》MV也於此取景。(圖/記者許宥孺翻攝)

記者許宥孺/高雄報導

明天就是520,象徵「我愛你」的浪漫節日,還在苦惱要去哪裡約會嗎?有「全台最美飯店」的承億酒店就推出特別活動,19、20日與另一半接吻10秒,就能獲得免費調酒、戶外大螢幕告白字幕和駐唱歌手專屬情歌一手,浪漫指數絕對爆表!

勇奪「2022全台最美飯店冠軍」的高雄承億酒店可飽覽西子灣夕陽,擁有台灣唯一的高空懸眺無邊際透明泳池,頂樓的BAR KAO除了是高雄最接近星空的高空露天景觀酒吧,也是港都夜生活新指標。

▲▼承億酒店頂樓的BAR KAO為全高雄最高的露天環景酒吧。(圖/承億酒店提供)

適逢520周末,BAR KAO推出「520 Fall in love at first kiss活動」,當日21:00-24:00化身愛神丘比特邀請夫妻、情侶或正在曖昧中的朋友,只要完成接吻10秒,除獲得活動調酒1杯及現場駐唱歌手專屬點歌1次之外,也可將想對情人的話透過237寸的戶外電子大屏幕播出,當日24:00-03:00則加場DJ演出活動,越夜越嗨!

高雄市觀光局也推薦景點給情侶、戀人未滿的好友,像是榮獲CNN推薦的壽山情人觀景台、網路爆紅的白色戀人貨櫃屋、內惟藝術中心、高雄燈塔、旗津藍眼淚等,都值得在地人與海內外遊客走訪。

▲旗津彩虹教堂是婚紗拍攝熱點。(圖/記者許宥孺翻攝)

尤其高雄港知名的駁二藝術特區,搭乘輕軌、捷運即可輕鬆抵達,牽手漫步在海港及老倉庫間,各種公共藝術、靜態展覽、創意市集等等,夜間也有酒吧餐廳、藝文表演、歌手駐唱,來這約會絕對會有多元新體驗。

高雄流行音樂中心的沉浸式劇場結合投影與MR技術,與心愛的人一同走入劇中,徜徉夢境般的迷幻世界;彷彿漂浮在水上的旗津彩虹教堂;壽山情人觀景台上,星光與燈光相映好浪漫;高雄輕軌最夢幻路段的龍貓隧道,讓乘客置身綠色隧道中,彷彿來到宮崎駿筆下的世界;還有彌陀區海景咖啡及海岸光廊、旗津海之星沙灘俱樂部、高雄燈塔,都是看海看夕陽的心動景點。

▲高雄流行音樂中心已成為最具代表性的港都地標。(圖/記者許宥孺翻攝)

▲彌陀海岸光廊景色動人。(圖/記者許宥孺翻攝)

除了走踏景點,美味的餐點更能促進感情增溫。位於新興區的「沐」,是觀光局「高雄餐盤發見計畫地圖」活動店家之一,美食實力備受肯定,入選前已獲得許多美食部落客及作家報導,菜單定期更新,使用大量在地的漢方藥材與香料,再融入臺菜、客家、原住民料理元素,令菜色帶有獨特風味。

▲新興區「沐」餐廳獲得許多作家、部落客報導。(圖/沐提供)

「典藏駁二餐廳ARTCO」保留義式風味結合台菜口感,吃得到整隻煎烤魷魚的墨魚燉飯滋味新鮮,由倉庫改建的用餐空間燈光美氣氛佳;「Papillon」由法國名廚主理的世界級餐飲體驗,精巧細緻的餐點與最頂級的用餐環境,想度過獨處時光的戀人們絕不能錯過。

▲Papillon是《米其林指南》今年3月公布新入選餐廳。(圖/Papillon提供)

