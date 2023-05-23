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5億高中生死因成謎！高大成「2關鍵」直言：可能死後「被墜樓」

記者白珈陽／台中報導

台中市18歲賴姓高中生獲贈5億房地產卻墜樓一案，有最新消息指出賴生傷勢為顱內出血、全身骨折慘亡，但這卻與法醫高大成兩天前相驗的初判結果有所出入，當時高大成稱他未看到遺體有「熊貓眼」等顯示有顱內出血的症狀，且外觀良好。高大成23日受訪再次語出驚人，他說賴生有可能是死後「被墜樓」。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲法醫高大成23日接受媒體訪問。（圖／記者白珈陽攝）

高大成直指，若是生前撞擊頭部，心臟還未停止，會有收縮動作，能將血液送往腦部供輸、再衝往眼睛四周集中，血液凝固後即形成熊貓眼；而根據他經驗研判，死前出血血液會凝成血塊，死後血液則不會凝固，建議負責解剖的法醫可朝此方向再做調查。

高大成21日接獲家屬委託，前往台中崇德殯儀館相驗，驗屍後發現，疑10樓墜樓亡的賴生，竟無顱內出血及腹部出血，更離奇的是「賴生僅右手閉鎖性骨折」，與一般墜樓死者狀況並不相符。雖賴生解剖報告仍尚未正式出爐，但今有消息指出，賴生死因為顱內出血，以及全身骨折。

兩者說法大相逕庭，高大成23日再次受訪，他說，因他沒有著手進行解剖，所以無法獲知賴生死亡遺體的最原始詳細狀態，雖他確實有看到死者肋骨有斷裂痕跡，但無法排除可能是因解剖時，工具將肋骨切斷。

顱內出血方面，高大成表示，他未在相驗時看到死者有「熊貓眼、肚臍烏青」等傷勢，也就是沒有顱內、腹腔出血的情形，如今卻出現死者有顱內出血的說法。他說，熊貓眼形成的原因，若死者是在生前墜樓，落地造成的傷勢即可算是生前出血，此時心臟還未停止跳動，仍會收縮，血液會送往頭部、再衝到眼睛四周，死後血液會凝固，即形成熊貓眼。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲高大成認為，賴生可能是死後「被墜樓」。（圖／記者白珈陽攝）

高大成說，他不但沒看到熊貓眼，且死者鼻樑也沒有骨折、耳朵也沒有擦傷，種種跡象都很難證明死者是從高處墜亡。他也說，就算真有顱內出血，可查看是否有形成血塊，若沒有，則可能是死後被丟下樓。

高大成解釋，根據他驗過多具屍體的經驗，若是生前造成的傷勢，死後體內的瘀血會凝成血塊；若是死後才造成的傷勢，血液則不會凝結。

媒體問，若屆時法醫研究所正式報告出爐，與高大成相驗的結果有出入，該怎麼想？高大成說，到時法醫報告須寫完整，有沒有血塊、體內有幾CC的瘀血、有幾CC的血塊，都要讓他知道，若都沒寫，表示可能沒有血塊，那賴生就有可能是死後「被墜樓」；另外，全身骨折方面，可能是遺體胸骨、脊椎有骨折情形，導致解剖的法醫認為是全身性骨折，但他從遺體外觀來看，並無全身骨折情形。

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