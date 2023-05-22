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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

【東森傳愛助更生】阿凱赴大馬交流：感謝總裁大哥讓我有貢獻

▲▼更生人張登凱阿凱，到馬來西亞受訪、新書發表。（圖／張登凱提供）

▲更生人張登凱獲邀赴馬來西亞與當地更生人交流，並接受當地電台訪問。（圖／張登凱提供）

記者吳銘峯／台北報導

東森集團總裁王令麟協助許多更生人復歸社會，其中一位由他協助進入集團工作的更生人張登凱（阿凱），成為更生人復歸社會的成功案例。近日，阿凱更獲邀赴馬來西亞接受媒體訪問，並與當地更生人交流。阿凱由衷感念王令麟一路上的支持，「讓小弟可以當一個對社會有貢獻的更生人。」

王令麟致力於更生保護工作，除了實際捐助金錢以外，也協助許多更生人在集團中就業，讓更生人有穩定收入，順利復歸社會。其中，阿凱就是王令麟在台北監獄認識的受刑人，王令麟在獄中就不斷鼓勵他，即便出獄後，也持續與阿凱通信，並藉此勉勵他。阿凱出獄後，王令麟就協助他進入集團工作。待阿凱生活穩定後，便在工作之餘回饋社會，成為更生人復歸成功的案例，獲邀赴馬來西亞受訪與交流。

▲▼更生人張登凱阿凱，到馬來西亞受訪、新書發表。（圖／張登凱提供）

▲阿凱（黃衣者）到馬來西亞交流，暢談更生人復歸社會所遇到的困難。（圖／張登凱提供）

除了與當地更生人交流外，也接受馬來西亞電台及當地平面媒體的專訪，暢談更生人復歸社會所遇到的困難，以及王令麟如何對其一路相伴，協助他成功復歸。阿凱也說，在馬來西亞有許多人不斷對他說「加油」，讓他非常感動與窩心。

這次參加馬來西亞與更生人交流的社會成功人士，除了阿凱外，台灣方面還有：知名律師暨暢銷書作者周念暉、自媒體暨資源整合專家陳馨淼、不動產「金仲獎」得主陳嘉祥；馬來西亞也有4位成功人士，包含世界頂尖攝影權威Keda z、種子法則教育機構Chantel Ng、十方安老關懷中心Leon Leo廖國斌、360 NHBT ACMDENY Michelle Fong等人，精彩可期。

這次到馬來西亞的經驗，對阿凱來說有許多人生的初體驗，他回國後寫信給王令麟中提到：「感謝總裁大哥一直支持與鼓勵小弟，我們也有為監獄中的受刑人與更生人爭取福利，改善生活所需的勞作金；感謝總裁大哥讓小弟有一份穩定的工作，讓小弟有能力回饋社會，也讓小弟擔任東森慈善基金會的志工，讓小弟可以當一個對社會有貢獻的更生人。」

王令麟持續協助更生人復歸社會，幫助更多更生人找到穩定的工作，讓他們生活回復正常。除了對阿凱的付出外，王令麟更鼓勵阿凱，要進到監所中，分享他成功復歸的經驗，讓監所中的收容人不要對人生喪失希望。

【東森傳愛助更生】阿凱赴馬國交流：感謝在總裁大哥身邊學公益

▼馬來西亞媒體專訪阿凱。（圖／張登凱提供）

▲▼更生人張登凱阿凱，到馬來西亞受訪、新書發表。（圖／張登凱提供）

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