小三OL與人夫樓梯間激戰竟誆不知已婚　法院打臉「有吃彌月油飯」

▲OL與同事樓梯間激戰之後，改摩鐵中外遇，判賠30萬確定。此為示意圖。（圖／CFP）

記者吳銘峯／台北報導

任職於建築師事務所的薛姓OL外型亮麗，但她竟跟事務所的林姓已婚男同事發生婚外情，2人2018年起在公司的樓梯間3次激戰，後來雙方嫌麻煩，改到摩鐵中多次發生關係。男方妻子起訴求償，薛女辯稱不知對方單身，但法院查出，薛女當時曾收下林男發送的彌月油飯，早已知道男方已婚生子。一審判薛女賠償60萬元，案經上訴，高院改判薛女須賠償30萬元確定。

林男的王姓妻子起訴指出，兩夫妻2017年間赴美國生子，並登記結婚，隔年2月返回台灣，並在台灣登記結婚。林男也在臉書、IG上均發布結婚的照片、訊息。即便如此，林男返回台灣後沒幾個月，就跟事務所內的正妹、薛姓OL發生關係。妻子因此提出民刑事訴訟，其中刑事妨害家庭告訴部分，因大法官解釋最後獲不起訴處分確定；不過民事賠償部分，則都判決妻子勝訴。

妻子提出丈夫與薛女護傳的訊息：「你這樣會不會懷孕，被你弄到累」、「想做就去B3做，做完就回家」、「色色還想要嗎，我還可以很厲害很大力」，薛女則回傳「冷靜了，再來3次嗎」。

不僅如此，2人鹹濕對話還很多：「我洗乾淨樓等妳享用」、「妳這個小褲褲是我一直期待的」、「我突然覺得你愛屁屁比愛我還多」、「哪有，最愛妳」、「覺得硬到雞雞有點酸」、「這麼誇張，硬了多久」、「我還是想抱妳，走走走，梯廳（薛女回：好，Ok）」。

而之後薛女也傳：「我每次都覺得，我們每次都在梯間攪和那麼久，為什麼不一開始就去好好地做，你說」、「我有這麼好敷衍這麼廉價，想做的時候去B3做做，做完就回家，感覺很差」、「想跟妳找個地方愛愛一整天」，之後2人轉去南港地區的摩鐵，總計發生關係5次。妻子起訴要求薛女賠償。

一審法院判決薛女須賠償60萬元。案件上訴二審，薛女辯稱，林男未告知已婚，還出示遮住配偶欄的身分證；她一直以為林男雖有一子，但仍未婚，所以才會發生關係。但高等法院調查後發現，林男2018年返國後，就分送同事彌月油飯，油飯上有特別註明孩子的父母親是誰；而當時薛女也收下油飯，應該知道林男已婚。不過高院認為本件發生，林男也須負一半責任，因此二審改判薛女須賠償30萬元，全案確定。