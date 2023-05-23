預防工安事件　竹市府專案成立檢查小組稽查建築工地

▲都發處偕同檢查小組勘查本市食品路建築工地。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

預防工安危害，竹市展開行動！為了預防建案工地出現重大工安意外，造成人員傷亡及財物損失。新竹市長高虹安指示都發處以專案方式成立檢查小組，並於上週五(5/19)起進行工地實地核檢。高市長表示，防患於未然，避免發生重大工安危害，市府要主動保障民眾生命財產安全。

都發處長翁義芳表示，現代化的城市因都市發展快速，新建建物已朝深基礎及高層化發展，建築工程緊鄰鄰房施工，易產生公共安全疑慮。邇來其他縣市陸續發生建築工地施工不當衍生重大工安事件，為避免重蹈覆轍，及確保民眾與施工安全，市府主動邀集四大專業技師公會代表組成檢查小組，進行建築工地稽查。

本府盤點本市已申報開工之建築工地，第一階段針對已啟用大型塔式起重機及高層建築深開挖之工地進行實地檢查；第二階段將查核已申報開工之建築場所，以更高標準來檢視施工安全問題，預防工安事件發生，冀期做到「零意外 零事故」。

上週五(5/19)由都發處及勞工處偕同檢查小組成員，優先勘查位於食品路及南寮之建築工地。藉由第三方外部稽核，檢核書面報告、開挖深度、現場擋土支撐工法及監測資料等重要內容，進行安全性確認及改善建議，希冀做到「人人工安 事事平安」。

都發處說明，市府已正式函文通知相關建築及營造等公會，要求相關單位重視工地施工安全及加強工地安全檢查，市府將持續嚴格把關，預防工安事件發生，避免民眾損傷及耗費公共成本。