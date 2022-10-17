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竹市首座社宅「中雅安居」今動工　實現居住正義

▲新竹市首座社會住宅「中雅安居」今日開工。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市首座社會住宅「中雅安居」今日開工。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

租屋族有福了！新竹市首座社會住宅「中雅安居」今日開工！由國家住宅及都市更新中心攜手新竹市府共同規劃，打造地下3層、地上21層、總戶數640戶。新竹市代理市長陳章賢表示，中雅安居為目前非六都決標案件戶數最多社宅，總工程預算超過32億，且規劃上百坪綠映空間，並且為實踐竹市全齡友善，周邊將研擬設置非營利幼兒園、日照中心等等社福機構，造福住戶與鄰近居民，更完善生活機能，預計於民國115年完工。

陳章賢指出，為照顧弱勢及青年族群的居住需求，新竹市政府過去7年多在前市長林智堅的帶領下，積極實現竹市居住正義，更攜手中央規劃興建社會住宅，促成今日新竹市首座社會住宅「中雅安居」順利開工。另也特別感謝前副市長沈慧虹帶領市府團隊，打通了新竹市民期盼30年的公道三，讓社會住宅周邊的交通、生活機能更加完善。

陳章賢表示，為落實居住正義，竹市府攜手中央推出住宅三部曲，包括包租代管682戶、租金補貼核定超過1萬戶以及興建2510戶的社會住宅，而今日動工的中雅安居為新竹市首座社會住宅，將打造佔地3,000坪、總數640戶，並有套房、二房、三房等房型，提供市民不同的租屋需求。

他說，「中雅安居」周邊生活機能相當優良，走路就能抵達凌雲公園，鄰近的客雅溪目前也已完成5.6公里的人行步道，讓未來入住的居民享受休閒的綠棲地。另外距離台一線、公道三及東西向快速道路也只有10分鐘的車程，落實居住正義一直是新竹市民的期待，盼工程順利完工後，提供民眾更優質的居住環境。

「住都中心是用蓋社宅在環島！」內政部政務次長花敬群說，新竹市北區有中雅安居、東區有建功安居等4處社會住宅，共2510戶。他說，本來只規劃2000戶，因看到竹市在地需求及市府積極配合、與中央共同推動社宅建設，4處社宅未來將有12處公共空間，比例是全台最高，提供有居住需求之市民，相信未來將看到更嶄新、更進步的新竹市。他也分享，自己與新竹有特殊情感，民國90年起投入竹市教書長達12年，過去建設成長較為緩慢，但近幾年看見新竹市逐漸繁榮進步。

「未來一定很多人搶著抽籤！」住都中心黃景茂執行長表示，中雅安居是竹市首座開工的社會住宅，而另外三座也將陸續動工。他說，中雅安居區位相當好，緊鄰經國路，附近有超商、公園、學區、運動中心等，生活機能好且交通便利，並且將設置日照中心、幼兒園，實踐全齡友善目標，而建築師更特別規劃科技城意象，落實綠建築、智慧建築、耐震3大建築標章。

都發處長許志瑞表示，中雅安居位於經國路與延平路交叉口，以點狀式開放空間串連凌雲公園及延平路，且為滿足在地停車需求，提供293輛汽車停車位及653輛機車位，營造優質居住環境並帶動地方繁榮，鄰近學區包含民富國小、西門國小、清大附小、竹光國中、磐石高中等，周邊還有市立棒球場、竹光國民運動中心、虎林棒球場等，生活機能佳。

都發處說明，國家住宅及都市更新中心規劃，中雅安居會採公辦公營，只租不售，主打優質物業設施管理，符合消防、公共安全及耐震標準，一戶一機車位。租金訂定將參考區域行情訂定。此外，中雅安居首採預鑄工法，以半預鑄樓板及預鑄樓梯施作，取代現場施工，可減少施工噪音及粉塵，提升工地環境品質。

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