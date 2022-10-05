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竹竹苗首件　地主自辦都更「混居社宅」完工領照　

▲武陵段「都市更新、混居型態」社會住宅為竹竹苗首件透過私人自辦都更。（圖／新竹市政府提供）

▲武陵段「都市更新、混居型態」社會住宅為竹竹苗首件透過私人自辦都更。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府107年核定地主自辦武陵段都市更新計畫，為竹竹苗首件透過私人自辦都更，無償取得公營出租住宅，具指標性正面意義。新竹市代理市長陳章賢表示，透過多元興辦方式，取得「都市更新、混居型態」社會住宅，同時提供「都更商品宅」與「都更公營出租宅」，該住宅已於8月竣工、9月領得使用執照，預計明（112）年上半年開放入住，公營出租住宅將提供符合資格且有居住需求之市民。

陳章賢表示，武陵段「都市更新、混居型態」社會住宅，有賴於原地主及都更實施者的包容與理解，本案以「混和居住型態」模式存在，除提供「都更商品宅」出售給想要持有房屋所有權的民眾，也規劃「都更公營出租宅」產權公有、只租不售，提供符合資格且有租屋需求之市民。

陳章賢說，推動只租不售、租金合理的公營出租住宅，是市府協助市民居住安穩的具體行動，未來持續與其他住宅政策相互搭配，建立居住安全網，兼顧社會發展過程中的穩定繁榮與公平正義。

都發處處長許志瑞表示，「都市更新、混合居住」型態社會住宅，融合不同財產權（所有權、承租權）、所得、族群、世代住戶混合居住，淡化傳統標籤化負面印象，與一般住宅外觀沒有區別、不予區隔，所有市民都享有平等居住權利。

都發處說明，市府為實現居住正義、健全住宅市場，除積極與國家住都中心合作，公辦主導4處社會住宅，其中經國及延平路口「中雅安居」640戶，即將於本月開工，另規劃兒童醫院對側「建功安居」、將軍村停車場「金城安居」和建功高中南側「都更社宅」，4處共計2,651戶。

都發處指出，未來將擴大民間參與機制，引進民間資源，透過「多元興辦」、「混居型態」包容性居住政策，結合都市計畫、都市更新、大街廓整合開發策略，鼓勵民間機構主動興辦社會福利設施或公益設施，其建築物及其土地產權，無償登記為公有，除不計入容積外，給予額外獎勵容積，改善居住環境與景觀，增進公共利益。

都發處指出，新竹市都更計畫未來將積極導入「商品宅」與「公營出租宅」混和居住模式，讓都市翻轉與再造過程被賦予更多想像，實現居住正義，另也發揮購屋與租屋市場相互調控的均衡機制，以達成穩定住宅市場及安定市民居住的目標。

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