2023中華民國霹靂舞國手選拔積分賽《新竹站》　6／24竹市開賽

▲敬邀舞蹈好手踴躍報名，也歡迎民眾購票進場。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

2023中華民國霹靂舞國手選拔積分賽第二站《新竹站》，6月24日將在新竹市立體育館熱烈開賽！新竹市文化局表示，本次由在地舞蹈單位「KGB舞蹈休閒館」辦理，敬邀舞蹈好手踴躍報名（https://reurl.cc/5MjDYG），歡迎民眾購票進場，共同參與這場街舞文化盛事，感受青少年舞者的熱情與自信，觀賽之餘也歡迎順遊周邊新竹市立動物園、新竹公園及假日花市等景點。

文化局長錢康明表示，霹靂舞(Breaking)已正式納入國際奧林匹克比賽，無論是在巨城購物中心或東門城地下道，時常看到青少年們勤練舞技，讓城市的街頭文化充滿活力與創造力。錢局長指出，此次霹靂舞國手選拔積分賽第二站來到新竹市，提供本市青少年朋友們一個展現自我、揮灑青春的舞台，歡迎全國觀眾蒞臨新竹市，一起為選手加油，也祝福參賽者能一躍國際，讓全世界看到台灣舞蹈文化的亮眼表現。

錢康明說明，霹靂舞起源於美國，是北美街舞中最早的舞種，大都在街頭表演、派對、競技，故又稱街頭舞蹈（街舞）。1970年代末、80年代初期，習舞人數漸增，舞蹈動作變得更加豐富，出現了許多高難度技巧，舞者也會在舞蹈中加入個人風格，展現不同風格，增加了獨特性與觀賞性。

文化局提到，台灣目前已有逾萬名霹靂舞舞者，參與其中的人數日益增長，讓霹靂舞已成為專業的訓練競技運動；中華民國體育舞蹈總會透過專業賽制系統，開始了奧林匹克霹靂舞的選拔賽，透過積分賽制，選出最佳霹靂舞選手團隊，將代表台灣出戰2024年巴黎奧運，歡迎各界一同見證國手的誕生。

文化局補充，積分賽現正開放報名中，報名規則及相關資訊請至中華民國體育運動舞蹈總會網站（https://reurl.cc/5MjDYG）查詢。本賽事全程Live直播，比賽獎勵豐富，歡迎全國霹靂舞好手共襄盛舉、互動交流。更多活動詳情及購票資訊可至「KGB舞蹈休閒館」臉書粉絲專頁（facebook.com/KEEPGOINGBREAKING）查詢。

【賽事資訊】

比賽日期：112年 6月24日 （六）

比賽地點：新竹市立體育館–籃球場（新竹市公園路295號）