三星電子淪美中競爭犧牲品！中國推「拒買運動」　業績慘跌46%

▲三星電子在中國市場面臨危機。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

美國和中國在半導體供應鏈上的競爭，恐將使南韓的三星電子淪為犧牲品！最近中國看待南韓產製品的態度相當不友善，尤其中國已經傳出「拒買三星」的聲浪，導致三星電子在中國今年第一季的業績比去年同期慘跌46%，尤其智慧型手機面臨小米、華為急起直追式的競爭，在中國的市占率甚至跌到只剩0%。

根據韓媒《先驅經濟報》，三星電子今年第一季在中國的銷售收入創下史上新低，甚至下跌「一位數」而獲得外媒關注，今年第一季在中國的銷售額僅5兆5652億韓元（近新台幣1279億元），僅佔總體業績8%，且三星電子設在中國的總公司、分公司的總體銷售額也只有7兆9100億韓元（約新台幣1817億元），和前一年同季的14兆9600億韓元（約新台幣3438億元）相比，慘跌46%。

對於三星電子在中國的業績「直線崩跌」，外媒分析這無疑是三星電子在中國市場的一大警訊，雖然中國經濟萎縮、低迷不振也是影響三星在中國銷售的一大原因，但主要還是得歸因美國與中國在半導體供應鏈的競爭，間接影響中國民眾或官方對於南韓、甚至是三星電子的負面看法，中國內部甚至傳出「拒買三星」的聲浪。

其實，三星電子在中國的銷售額占總體比率逐年下跌，從2018年的18%、2021年的16%、2022年的11%，到今年第一季甚至跌到只剩下8%。尤其，三星電子的主力商品「智慧型手機」在中國的市占率更跌到只剩下0%至1%

美國科技媒體《SamMobile》指出，「中國民眾對於南韓企業的觀感不佳，導致三星電子在中國的銷售成績下跌。尤其美國更將三星電子牽扯進美中競爭的風波當中，這也有可能導致未來三星逐漸撤出中國市場。」

另外，即便三星電子推出折疊式手機，但中國也正在推出類似產品，頻頻喊出「打倒三星」的口號，而小米的目標為打倒三星、達成全球第一，中國科技業從抄襲三星電子的智慧型手機技術起家，在智慧型手機技術上對三星構成威脅。