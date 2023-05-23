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快訊／民進黨擬推新北3刺客　吳崢、曾柏瑜、李正皓入列

▲▼民進黨擬推新北3刺客　吳崢入列。（圖／吳崢提供）

▲民進黨將徵召「刺客」吳崢參選中和立委。（圖／吳崢提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨佈局2024立委人選，目前仍有22席尚待徵召，據了解，2024大選提名策略小組23日下午再度開會，會中提出建議，新北市第八選區（中和）擬徵召曾競選台北市議員吞敗的吳崢、新北市第十一選區（新店）將徵召前議員曾柏瑜，至於新北市第九選區（永和）將與無黨政治評論員李正皓合作，力抗國民黨老將林德福。不過，實際提名人選仍須以中執會決議為主。

吳崢曾兩度參選台北市議員失利，2018年他以時代力量黨籍參選台北市第三選舉區（松山、信義），成為該屆落選頭，2022年以無黨籍身份捲土重來，但仍以1.4萬票吞敗。據指出，民進黨擬徵召屬於「太陽花世代」的吳崢，接棒民進黨立委江永昌參選中和立委，對戰前立委張慶忠之子張智倫，是否會再掀「太陽花之爭」，值得期待。

新店區方面，據了解，民進黨擬徵召同屬「太陽花世代」的曾柏瑜，參選新店立委，曾過去曾加入綠黨、時代力量，長期深蹲新店，積極參與地方事務，2018年代表時代力量參選新北市議員，最後以小幅差距成為落選頭，直至2022年11月以無黨籍身份遞補新北市議員。

此外，在被視為「艱困中的艱困」永和選區，據了解，民進黨擬與知名政治評論員李正皓合作，值得關注的是，李正皓2020年以親民黨之姿參選中和立委，但惜敗江永昌，2022年以無黨籍參選中和市議員未果，此次跨區挑戰國民黨老將林德福。

綠營人士說明，民進黨將組成「民主大聯盟」，從跨黨派、跨世代、跨領域3面向覓才，而身兼黨主席的總統參選人賴清德，將向跨政黨的社會賢達請益拜會，其中也有可能包括藍、白基層人士。

民進黨稍早已發出會議通知，明天下午將加開中執會，處理包括民進黨立委陳歐珀退選等案。此外，民進黨發布新聞稿說明，提名策略小組針對陳歐珀因個人因素，向民進黨中央黨部提出退選聲明書，放棄立委提名，會中決議提請5月24日中執會同意陳歐珀同志退選。

▲▼李正皓分享殷瑋的經歷表示，這樣的歷練擔任市政顧問，在他看來剛剛好而已。（圖／翻攝自李正皓臉書）

▲民進黨擬與李正皓合作。（資料照／翻攝自李正皓臉書）

▲▼新北市前市議員曾柏瑜。（圖／翻攝自曾柏瑜臉書）

▲民進黨將徵召曾柏瑜。（資料照／翻攝自曾柏瑜臉書）

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