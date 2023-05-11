虎航超殺機票「東京來回5千元」！他看航班秒嘆：適合年輕人

▲5071元就能買到東京來回機票。（圖／記者蔡玟君攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

台灣虎航推出「送媽媽一個WOW 帶她出遊去」，祭出韓國單程機票1099元起、日本單程機票1799元起，旅行期間為5月11日至6月30日，今（11）日上午10點開搶。旅遊達人「最懶少年」10點半左右發文，只要5071元就能買到東京來回機票，「這次好像沒什麼人搶，整個超順～」不過也說航班時間「比較適合年輕人。」

「最懶少年」在粉絲專頁貼出截圖，「虎航清艙囉！東京羽田來回『5071（元）』！」笑說這次感覺沒什麼人搶，網站整個超順暢。截圖中可見，如果選擇tigerlight的機票，單程只要台幣1799元，不過若想選位、託運行李，都得另外付費，還要加上稅金等費用。

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另外，有網友注意到航班時間，「這時間好逼人」、「這個時間肝要很硬。」只見航班是凌晨12點10分從桃園機場起飛，飛行時間3小時15分，約凌晨4點半左右抵達東京羽田機場；回程則是凌晨5點25分從羽田機場起飛，約上午8點回到桃園機場。「最懶少年」也點頭，「比較適合年輕人」、「真的累」、「老了有點沒辦法，太硬了。」

貼文下方就有人直呼，「這個時間我搭過……到東京直接去網咖睡到中午」、「有夠紅眼。」不過，也有網友認為，「上次飛橫濱就搭這時間的，出關超快，到橫濱站剛好吃早餐」、「這種時間最棒了，不用浪費任何的交通時間。」

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