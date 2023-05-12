來回首爾5千元！虎航超殺機票「還有剩」　眾人秒懂

▲虎航飛韓國的促銷機票還買得到。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

台灣虎航推母親節促銷活動，祭出韓國單程機票1099元起、日本單程機票1799元起，旅行期間為5月11日至6月30日，昨（11）日上午10點開搶。粉專「台灣航空福利社」今天則發現，雖然開賣一天了，韓國線竟還能找到促銷票，來回首爾只要5千元左右，「大家都不怎麼愛去韓國？」就有人搖頭曝原因，引發共鳴。

「台灣航空福利社」今日中午12點半左右發文，「搶救阿虎韓國線！賣了一天了，首爾跟濟州都還能找到促銷票，原來大家都不怎麼愛去韓國……」指出桃園到首爾的來回機票，含稅+手續費只要5034元；桃園到濟州的來回機票，含稅+手續費只要5520元。

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看到貼文後，許多人卻紛紛搖頭，「時間不優，之前韓國特價可能都買了，這梯次的價格跟日本比，偏好去日本」、「首爾航線太紅眼了」、「這往返的時間很靠腰」、「虎航的首爾時間太硬了QQ」、「這時間很適合去批貨的人，去旅遊可能肝要新鮮」、「不是不愛，是時間太爛」、「半夜也沒巴士，超煎熬」、「回程還可以，去程實在太燒了。」

從「台灣航空福利社」貼出的截圖可見，去程部分，從桃園機場起飛的時間是晚上9點55分，飛行2小時35分後，約凌晨1點30分到首爾仁川機場；回程則是凌晨2點30分從人穿機場起飛，約4點5分抵達桃園機場。

就有網友直呼，「首爾搭完回來了，但來回時間真的有點太累，不會再搭了」、「那時間真的沒人喜歡，票價也比韓籍廉航貴，去程不能下班洗澡後再去搭機，回程不能回家睡一下就上班，要紅眼又不夠紅」、「首爾時間超硬，我開始研究仁川機場要怎麼睡了，不過價格也沒有其他韓籍廉航附15公斤行李香。」