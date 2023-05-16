機票突襲降價！星宇「過年飛澳門6592元」　虎航新航線直飛半價

▲虎航近期開航普吉島航線。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

各家航空公司推出促銷活動吸客，機票達人指出，星宇航空桃園－澳門航線全面降價，連最夯的正農曆年也只要6529元，包括端午節、中秋節、雙十節、跨年全適用促銷價格。而虎航近期開航的桃園－普吉島也有半價優惠。另外華航線上旅展正在進行中，各艙等最多可享88折。

機票達人蓋瑞哥在臉書粉專通報，星宇航空調降桃園－澳門票價，時間帶為早去晚回，去程為09:10出發、11:05抵達；回程20:55出發、22:35抵達，價格含托運行李，促銷價一路是用到明年三月，端午節、中秋節、雙十節、跨年全適用，連最夯的正農曆年也只要6529元。

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蓋瑞哥也指出，虎航近期開航的桃園－普吉島來回機票也有優惠，KKday目前有跟台灣虎航合作推出4天、5天的計畫票，含20公斤行李，只要7999元，幾乎是官網的半價，時間帶為中午去、傍晚回，去程12:20出發、15:40抵達；回程16:45出發、22:15抵達，促銷日期僅有5月20、24、27、31日。

▲星宇航空澳門航線推出促銷價格。（圖／路透）

另外華航也推出「用你的姿態 漫旅世界」線上旅展，促銷期限至6月5日，商務艙包括台北-峴港來回機票 24,273 元起 (未稅)，台北-清邁也只要 24,541 元(未稅)，台北-峇里島 27,218 元 (未稅)。

經濟艙包括台北-香港來回機票最低 5,063 元 (未稅)，台北-宿霧 5,675 元 (未稅)，台北-布里斯本 20,079 元 (未稅)，獨家飛航的台北-安大略 25,701 元 (未稅)，而 7 月 18 日將開航的台北-布拉格最低 24,987 元(未稅)。

高雄出發也有優惠，高雄-香港經濟艙來回機票最低 4,365 元 (未稅)，高雄-曼谷 7,139 元 (未稅)，高雄-首爾仁川 8,555 元 (未稅)，高雄-大阪 10,620 元 (未稅)，高雄-東京 (成田) 10,887 元(未稅)。