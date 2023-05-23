驚悚瞬間！預拌混凝車右轉擦撞機車　女騎士倒地險遭輾

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢青埔地區昨（22）日上午發生驚悚一幕，黃姓男子駕駛預拌混凝車行經領航南路右轉時擦撞同向機車，導致女騎士倒地多處擦挫傷，警方為雙方酒測值均為零，肇事原因仍在調查釐清；有網友PO出後車行車紀錄器畫面，預拌混凝車右轉時疑似未發現機車，差點輾過女騎士，瞬間畫面非常驚悚，所幸女騎士未被捲入車底逃過死劫。

▲桃園市領航南路桃園國際棒球場附近，昨天上午黃姓男子駕駛預拌混凝車右轉時，疑視覺死角差點輾過同向女騎士。（圖／翻攝自臉書《社會事新聞影音》）

▲黃姓男子昨天上午駕駛預拌混凝車，右轉時差點輾過同向女騎士。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

中壢警方指出，昨天上午9時許，警方獲報中壢區領航南路車禍，經查是43歲黃姓男駕駛預拌混凝車，行經領航南路右轉時，與64歲林姓婦人機車發生擦撞，林婦當場倒地，所幸未被捲入混凝車車底。員警到場處理時，林女意識清醒，但身體有多處擦挫傷，員警為2人進行酒測，酒測值均為零沒有酒精反應，林女送醫治療後幸無大礙。

另有網友PO上後方行車紀錄器畫面，當時預拌混凝車與機車愈來愈貼近，轉彎時撞倒機車、險些輾過女騎士，畫面相當驚悚。

黃姓男子聲稱轉晚時未發現有機車騎士在旁，員警研判可能是大車視覺死角造成車禍主因，至於真正事故原因仍在調查釐清中。警方呼籲，大型車輛轉彎時會產生內輪差與視線死角，籲請後方來車應盡量避進入視野死角區域，以免發生意外，確保行車安全。