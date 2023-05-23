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大雨遇停電！平鎮社區地下停車場水深及膝　6車慘泡水

▲桃園市昨晚大雷雨，造成平鎮區文化街某社區地下停車場嚴重積水，區公所緊急派員送來抽水機抽水應急。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市昨晚大雷雨，造成平鎮區文化街某社區地下停車場嚴重積水，區公所緊急派員送來抽水機抽水應急。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

受到華南雲雨區封面東移與東北季風南下雙重影響，桃園市昨（22）日晚間降下大雷雨，導致部分低窪地區淹水，其中平鎮區文化街一處社區地下停車場嚴重淹水，區公所獲報後會同復旦消防分隊派員緊急以抽水機抽水，區公所指出，因社區正好停電，地下室無法立即排水，導致有6輛車泡水受損，消防人員啟用抽水機協助抽水，所幸並無人員受困受傷。

▲桃園市昨晚大雷雨，造成平鎮區文化街某社區地下停車場嚴重積水，水深逾1公尺。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市昨晚大雷雨，造成平鎮區文化街某社區地下停車場嚴重積水1公尺。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防局指出，勤務中心昨晚10時許接獲通報指稱，平鎮區文化街48巷一處社區地下停車場有淹水、停電情形請求協助，消防局第四大隊復旦分隊獲報趕往處理，發現社區地下2層機械停車位淹水約1公尺深，現場有6輛車輛泡水受損，地下1層發電機房也淹水約60公分，消防人員到場協助抽水警戒，並通知區公所送抽水機協助排水。

▲桃園市昨晚大雷雨，造成平鎮區文化街某社區地下停車場嚴重積水，區公所緊急派員送來砂包應急。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市昨晚大雷雨，造成平鎮區文化街某社區地下停車場嚴重積水，區公所緊急派員送來砂包應急。（圖／記者沈繼昌翻攝）

區公所晚間11時許送來抽水機協助抽水，並送來沙包協助在社區地下停車場入口處架設沙包，防止更多積水流入地下室，但地下室仍有6輛汽車淹水受損，所幸並無人員受困或受傷。

 

 

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