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聯結車大角度右轉...機車撞上來　騎士連滾帶爬逃命...驚險畫面曝

記者沈繼昌／桃園報導

臉書《報廢公社》有網友上傳一則桃園市楊梅區幼獅路影片，本月11日上午一輛聯結車行經幼獅路二段右轉幼一路時，後方女騎士閃避不及連人帶車被掃到，幸好聯結車及時煞車，女騎士連滾帶爬逃離，驚悚畫面讓後方車輛都看傻了；楊梅警方指出，員警到場處理時，女騎士有多處擦傷，所幸沒有生命危險，但飽受驚嚇，雙方酒測值均為零，事故原因還在調查釐清中。

▲桃園市楊梅區幼獅路二段本月11日上午8時許，1輛聯結車右轉時，後方女騎士閃避不及，被內輪差掃到差點輾過。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市楊梅區幼獅路二段本月11日上午8時許，1輛聯結車右轉時，後方女騎士閃避不及，被內輪差掃到差點輾過。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市楊梅區幼獅路二段本月11日上午8時許，1輛聯結車右轉時，後方女騎士閃避不及，幸好連滾帶爬逃離，僅受擦挫傷。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市楊梅區幼獅路二段本月11日上午8時許，1輛聯結車右轉時，後方女騎士閃避不及，幸好連滾帶爬逃離，僅受擦挫傷。（圖／記者沈繼昌翻攝）

楊梅警方指出，這起意外發生在本月11日上午8時許，由42歲栢姓男子駕駛聯結車，沿幼獅路二段右轉幼一路時，後方同行37歲范姓女子騎乘機車直行，范女見聯結車右轉來不及閃避，當下被聯結車貨架掃到，機車卡在車架下，還好范女反應快，連滾帶爬逃離貨架沒被捲入輪胎下。

▲桃園市楊梅區幼獅路二段本月11日上午8時許，1輛聯結車右轉時，後方女騎士吃點被捲入，但機車車頭處嚴重受損。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市楊梅區幼獅路二段本月11日上午8時許，1輛聯結車右轉時，後方女騎士吃點被捲入，但機車車頭處嚴重受損。（圖／記者沈繼昌翻攝）

據了解，聯結車右轉時曾鳴笛示警，但女騎士根本來不及反應就被捲入，疑似大型車輛內輪差造成女騎士閃避不及，機車連人帶車被貨架壓住，女騎士幸好及時閃避僅受皮肉傷，大批網友留言「還好命夠硬，不然大車又要背上一條罪」、「其實大車有打方向燈，他的車身長，也只能這樣才能過，機車都沒在看」、「大車有打方向燈了還想衝」、「拖車多遠就打燈了，騎士還要拼命喔」。

楊梅警分局交通分隊小隊長巫靜璋指出，這起事故造成范姓女騎士身體多處擦挫傷，雙方駕駛經檢測酒測值均為零，事故發生原因仍待警方調查釐清中；警方呼籲大型車輛在路口轉彎時，應注意禮讓直行車，後方車輛更應注意內輪差，保持適當距離以免發生碰撞。

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