　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

威脅伊朗核設施！美公開「巨型鑽地彈」GBU-57照片　不到一天內刪除

▲▼美國巨型鑽地彈GBU-57。（圖／CFP）

▲美國巨型鑽地彈GBU-57。（圖／CFP，下同）

記者羅翊宬／編譯

美國空軍所配備的「巨型鑽地彈」GBU-57（MOP）為「碉堡剋星」系列新成員，號稱可瞬間穿透地下60公尺鋼筋混凝土，對伊朗、北韓（朝鮮）地下濃縮鈾核武設施和軍事指揮系統構成強大威脅。豈料，最近美國空軍在臉書上公開該枚鑽地彈照片後，短短一天內便將之刪除，令外界感到相當好奇。

根據《美聯社》，美國空軍本月2日透過密蘇里州懷特曼空軍基地的臉書頁面罕見上傳GBU-57的圖片，並稱那裡的彈藥中隊收到2枚巨型鑽地彈該武器，計畫要測試其性能，該炸彈被稱之為「大規模軍械穿甲彈」，不過在不到一天的時間內便將相片從臉書撤除，顯然是因為照片透露了武器組成參數和衝擊力道等敏感細節。

懷特曼空軍基地為B-2「幽靈」匿蹤戰略轟炸機的所在地，而B-2轟炸機是唯一一款能夠掛載巨型鑽地彈GBU-57的機種。

至於相片上的GBU-57則標示重量為1萬2300公斤，以及AFX-757、PBXN-114等字樣。詹氏資訊集團（Janes）高級武器分析師烏多西（Rahul Udoshi）推測，AFX-757為一種標準炸藥、PBXN-114為一種相對較新的炸藥，是兩者之間的混合物。

▲▼美國巨型鑽地彈GBU-57。（圖／CFP）

報導指出，美國從2000年代起陸續研發巨型鑽地彈，當時外界越來越擔心伊朗將核武設施建在地下，以此鞏固核武設施。

而在GBU-57照片公佈之際，伊朗正在穩步建設一個核設施，美國私人衛星影像公司行星實驗室（Planet Labs）的衛星影像顯示，德黑蘭當局一直在伊朗中部的納坦茲核設施附近的山區挖掘隧道，從現場挖掘的土丘可以觀測出，該核武設施可能在地下80至100公尺，該設施也可能被伊朗用來進行鈾濃縮，而不僅僅是建造離心機。

報導分析，美國空軍公布巨型鑽地彈GBU-57的目的，很有可能是針對伊朗。

烏多西表示，「美國空軍之所以撤除這些照片，可能是因為它們透露太多關於炸彈的數據，在沒有任何評論或其他理由的狀況下立刻從網路刪除照片，代表著其存在著潛在性的失誤。」

針對為何刪除照片的疑問，《美聯社》並未收到來自美國空軍的回覆。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
疫情升溫！　「4場所」仍強制戴口罩
帶家人出遊遇車禍　前職棒選手淚崩：對不起學生！
快訊／台北松山區墜樓！　女子臟器外露陳屍停車場
無辜被撞片！前職棒選手1家5口等紅燈　遭酒駕男撞飛
快訊／猴痘累積破百！　本周再爆20例「創新高」
獨／台版柬埔寨奪3命！首腦泰達幣拍出　27歲得標男現身
身分證中「3數字」！　幾歲就送幾顆鮑魚
楊丞琳潰堤哭了！　節目淚吐委屈

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

Coldplay演唱會太難搶！他門票當聘禮　新娘爸「錢都不要」秒同意

人妻手做「毒餅乾」餵尪吃　終結14年家暴地獄！澳洲小鎮居民喊挺

威脅伊朗核設施！美公開「巨型鑽地彈」GBU-57照片　不到一天內刪除

日本擬改免稅制度！　「先付消費稅再退稅」防轉賣獲利

他嗑藥「24小時性愛馬拉松」下場慘了！　GG壞死要切除

富豪「回春」內幕！把17歲兒血液注入體內　年砸6000多萬追求童顏

女懷孕7個月撞見「媽和丈夫愛愛」　全家驗DNA爸崩潰：被綠22年

貨車直撞「白宮外」安全護欄！緊急封路撤離群眾　司機遭逮捕

三星電子淪美中競爭犧牲品！中國推「拒買運動」　業績慘跌46%

鄰居移巢惹怒蜜蜂大軍　無辜小狗被狂螫800下「全身插針」慘死

瑪娃颱風凌晨轉中颱！　鋒面抵達23日大降13℃

屏高中生半工半讀組隊闖美！　世界機器人大賽奪冠為台爭光

女兒想約爸媽吃飯遭拒　推託很忙還被當面放閃

賀軍翔遭葛斯齊爆喇舌酒店妹3次！　揍張勛傑還嗆：沒錢的人好好做事

飛龍瀑布女遺體掛山壁　救難員徒手搬運再吊掛

鹿希派登《營業中2》連節目名都不知XD　小幫手分批來⋯炎亞綸氣喊：走開！

《黑澀會》鄭靚歆「被女友求婚」嗨翻答應　遭酸：社會病原的禍根...她截圖反擊！

非洲網紅深情翻唱《黃昏》　發音標準+渾厚嗓音網讚翻

挖呀挖正妹老師公開現身！　「無P真實長相」再掀論戰

蕭煌奇「背對台下唱歌」地獄畫面瘋傳！　工作人員被罵爆…本人親發聲了

Coldplay演唱會太難搶！他門票當聘禮　新娘爸「錢都不要」秒同意

人妻手做「毒餅乾」餵尪吃　終結14年家暴地獄！澳洲小鎮居民喊挺

威脅伊朗核設施！美公開「巨型鑽地彈」GBU-57照片　不到一天內刪除

日本擬改免稅制度！　「先付消費稅再退稅」防轉賣獲利

他嗑藥「24小時性愛馬拉松」下場慘了！　GG壞死要切除

富豪「回春」內幕！把17歲兒血液注入體內　年砸6000多萬追求童顏

女懷孕7個月撞見「媽和丈夫愛愛」　全家驗DNA爸崩潰：被綠22年

貨車直撞「白宮外」安全護欄！緊急封路撤離群眾　司機遭逮捕

三星電子淪美中競爭犧牲品！中國推「拒買運動」　業績慘跌46%

鄰居移巢惹怒蜜蜂大軍　無辜小狗被狂螫800下「全身插針」慘死

宏碁電競桌機歐洲傳捷報　第1季英法等國稱冠

中職二軍／場地因雨影響　獅象戰延賽

19歲女偶像摔落舞台「顏面骨折斷牙」　舞台總監竟罵「自作自受」爆霸凌！

賴清德批「無民主自由DNA」　游淑慧舉4點反擊：綠營DNA早已突變

2023坎城影展紅毯造型！Rosé、Jennie首登場　娜塔莉波曼星空裙超美

木棉花台灣總部開箱：「鬼滅、巨人」滿滿動畫特色空間、揭動畫代理之秘辛

屏東版超商浩克利剪刺傷店員頭部　殺人未遂聲押獲准

笑談「甜瓜」退役　詹皇：影片我拍的欸

不是肥蟲！好市多「花椰菜狂洗5次」竟冒出1物　她看傻：太可怕了

北斗鎮長李玄在貪污入監！　補選恐上演「4搶1」李妻可望參選

大猩猩與人自拍秒變偶像團體　剛果巡守員巧手留下驚艷瞬間

國際熱門新聞

吸毒男砍殺7旬嬤　無情推下水泥井棄屍

日氣象廳宣布：瑪娃已轉「強烈颱風」！

夫妻好玩測DNA　意外發現養陌生人12年

女懷孕7個月撞見媽和尪愛愛　被綠22年

美剩10天爆債務違約　拜登麥卡錫最新協商結果曝

親烏團體「自由俄羅斯軍團」攻擊俄國邊境

奪命眼藥水釀4死　害14人直接失明

比爾蓋茲：AI個人助理將殺死Google、亞馬遜

「地表最強小三」點頭嫁！貝佐斯在豪華遊艇求婚成功

貝佐斯訂婚了　和未婚妻當過彼此小三

400年前畫作！驚見8歲男童穿「Nike球鞋」

中國宣布禁止採購美光產品　美國批評言行不一

連續上班15天　新人聽到一句話辭職了

瓦格納首腦稱拿下巴赫穆特　移交俄防部後就撤離

更多熱門

相關新聞

富豪回春內幕　把兒子血液注入體內

富豪回春內幕　把兒子血液注入體內

美國45歲科技富豪布萊恩（Bryan Johnson）為了永保青春，竟把17歲兒子的1公升血液注入體內，試圖減緩老化速度，他也把自己的血液捐給70歲父親，完成「三代換血」的計畫。不過，這種方法未獲科學證實，美國食藥署（FDA）也不建議這麼做。

貨車直撞「白宮外」安全護欄　司機遭逮捕

貨車直撞「白宮外」安全護欄　司機遭逮捕

鄰居惹怒蜂群　小狗被螫800下「全身插針」死

鄰居惹怒蜂群　小狗被螫800下「全身插針」死

俄羅斯恐丟盟友　亞美尼亞恐退出集安組織

俄羅斯恐丟盟友　亞美尼亞恐退出集安組織

護送小鴨過馬路　暖爸下秒被車撞死

護送小鴨過馬路　暖爸下秒被車撞死

關鍵字：

北美要聞國際軍武美國巨型鑽地彈GBU-57伊朗

讀者迴響

熱門新聞

瑪娃成今年首強颱！預估4條路線甩尾

快訊／急尋2張1-2月千萬發票得主！　最低「竹科台積電超商」花90元

「台灣第一媽媽包」創辦人爆坑殺7千萬　竟還高調炫富

「最美博士」睡人夫告媒體結果出爐

超商浩克被K到濺血　警「打完人拍照」視角曝光

保時捷莫名停路中！警急破窗救人一看傻眼

即／大雷雨國家警報　豪雨擴13縣市

5億高中生「生母」還原愛子死前2小時內幕　配偶父子照曝光

今降13℃！17縣市豪大雨　瑪娃「明開始轉彎」上看強颱

吸毒男砍殺7旬嬤　無情推下水泥井棄屍

一躺下就睡死是警訊！7題秒測「有沒有睡眠債」

Netflix 史上最慘新片！評價「只有1分」

3生肖6月「賺到出油」！財運+事業齊發

不只5億！知情者爆高中生「獲贈12億土地」

瑪娃估24小時後轉強颱！周末90°北轉

更多

最夯影音

更多
瑪娃颱風凌晨轉中颱！　鋒面抵達23日大降13℃

瑪娃颱風凌晨轉中颱！　鋒面抵達23日大降13℃
屏高中生半工半讀組隊闖美！　世界機器人大賽奪冠為台爭光

屏高中生半工半讀組隊闖美！　世界機器人大賽奪冠為台爭光

女兒想約爸媽吃飯遭拒　推託很忙還被當面放閃

女兒想約爸媽吃飯遭拒　推託很忙還被當面放閃

賀軍翔遭葛斯齊爆喇舌酒店妹3次！　揍張勛傑還嗆：沒錢的人好好做事

賀軍翔遭葛斯齊爆喇舌酒店妹3次！　揍張勛傑還嗆：沒錢的人好好做事

飛龍瀑布女遺體掛山壁　救難員徒手搬運再吊掛

飛龍瀑布女遺體掛山壁　救難員徒手搬運再吊掛

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面