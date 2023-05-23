貨車直撞「白宮外」安全護欄！緊急封路撤離群眾　司機遭逮捕

▲貨車直撞白宮外拉法葉廣場的安全護欄。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／綜合報導

美國特勤局人員表示，有輛貨車在當地時間22日晚上9時許撞上白宮外拉法葉廣場（Lafayette Square）的安全護欄，司機立刻遭到逮捕，為了預防萬一周圍的道路已經封閉，也撤離了附近飯店的住客，目前事故原因仍在調查當中。

BREAKING The moment U-Haul truck crashes near White House in Lafayette Square (Video: Chris) pic.twitter.com/Su5R5Q8QjQ — Insider Paper (@TheInsiderPaper) May 23, 2023

綜合外媒報導，美國華盛頓特區一輛搬家貨車在當地時間晚上9時許，撞上白宮外拉法葉廣場北側的安全護欄，而位置就在總統住家的對面。儘管沒有造成人員傷亡，但警方為求謹慎，立刻封鎖附近道路，並疏散了附近Hay Adams飯店的住客。

Box truck collides into security barriers outside White House in Washington, DC.



Right now, the Secret Service is using a robot to search the U-HAUL truck that collided with security barriers at Lafayette Square near the White House. pic.twitter.com/Hnn2zMkDvv — Dark_Chicago (@dark_chicago) May 23, 2023

從推特曝光的畫面可以看到，司機在第一次撞上護欄之後，疑似為了移動車輛而二度撞上護欄。特勤局表示，目前肇事司機已經被拘留，而執法人員則透過機器人撬開了貨車的門，裡面除了手推車之外，沒有其他可疑物品。

當局尚未確認司機身分，也不清楚這起事故的原因，一切仍待後續調查。