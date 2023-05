貨車直撞「白宮外」安全護欄！緊急封路撤離群眾　司機遭逮捕

▲貨車直撞白宮外拉法葉廣場的安全護欄。(圖/翻攝自推特)



記者張方瑀/綜合報導

美國特勤局人員表示,有輛貨車在當地時間22日晚上9時許撞上白宮外拉法葉廣場(Lafayette Square)的安全護欄,司機立刻遭到逮捕,為了預防萬一周圍的道路已經封閉,也撤離了附近飯店的住客,目前事故原因仍在調查當中。

綜合外媒報導,美國華盛頓特區一輛搬家貨車在當地時間晚上9時許,撞上白宮外拉法葉廣場北側的安全護欄,而位置就在總統住家的對面。儘管沒有造成人員傷亡,但警方為求謹慎,立刻封鎖附近道路,並疏散了附近Hay Adams飯店的住客。

Box truck collides into security barriers outside White House in Washington, DC.



Right now, the Secret Service is using a robot to search the U-HAUL truck that collided with security barriers at Lafayette Square near the White House. pic.twitter.com/Hnn2zMkDvv