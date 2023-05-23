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富豪「回春」內幕！把17歲兒血液注入體內　年砸6000多萬追求童顏

▲▼美國45歲科技富豪布萊恩（Bryan Johnson）為了永保青春，竟把17歲兒子的1公升血液注入體內。（圖／翻攝Instagram@bryanjohnson_）

▲為了「回春」，美國富豪布萊恩把兒子的血液注入體內，他也捐血給父親。（圖／翻攝Instagram@bryanjohnson_，下同。）

記者吳美依／綜合報導

美國45歲科技富豪布萊恩（Bryan Johnson）為了永保青春，竟把17歲兒子的1公升血液注入體內，試圖減緩老化速度，他也把自己的1公升血液捐給70歲父親，完成「三代換血」計畫。不過，這種方法未獲科學證實，美國食藥署（FDA）也不建議這麼做。

《彭博商業周刊》報導，布萊恩是科技業富豪，創辦網路及行動支付公司布倫特里（Braintree），之後收購競業Venmo，最終把企業出售給PayPal。他每年至少砸下200萬美元（約新台幣6137萬元）追求回春，已經不是第一次因為瘋狂的抗老偏方登上新聞頭條。

▲▼美國45歲科技富豪布萊恩（Bryan Johnson）為了永保青春，竟把17歲兒子的1公升血液注入體內。（圖／翻攝Instagram@bryanjohnson_）

布萊恩正在進行的「藍圖計畫」（Project Blueprint）希望盡一切可能扭轉衰老過程，包括遵循嚴格的飲食規定、睡眠及運動時間、頻繁醫療檢查。今年4月，他更帶著17歲兒子和70歲父親，前往德州阿靈頓（Arlington）診所「Resurgence Wellness」進行換血。

此前，布萊恩已經造訪診所數次，從年輕健康的匿名捐血者身上獲得血漿。捐血者通常會收到100美元（約新台幣3068元）的禮物卡，而完成一次手術約需5500美元（約新台幣16.8萬元）。

儘管一些齧齒類實驗顯示，年紀較大的老鼠與年紀較輕的老鼠交換血液與器官後，可能發生「逆轉衰老」的效果，但這些研究存在巨大爭議，也沒有證據顯示在人類身上會有相同效果。此前，一些研究人員告訴《商業內幕》，這個做法可能會有危險的副作用，例如引發劇烈免疫反應。

 

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