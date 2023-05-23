護送小鴨過馬路！暖爸下秒「被車撞死」　2孩全程驚恐目睹

▲凱西護送小鴨的最後身影。（圖／翻攝臉書）



記者吳美依／綜合外電報導

美國加州41歲居民凱西（Casey Rivara）駕車經過十字路口時，看見一群小鴨子正在穿越馬路，於是義不容辭下車「護送」，獲得路人與圍觀民眾的鼓掌與歡呼，未料他下秒竟遭另一輛汽車高速撞飛身亡，留在後座等待的2個孩子全程目睹。

NBC等外媒報導，18日晚間8時15分左右，這場意外發生在加州首府沙加緬度（Sacramento）近郊小鎮羅克林（Rocklin）。

12歲男童威廉（William Wimsatt）當時坐在媽媽車上，並用手機拍下凱西的善舉。他回憶，男子非常溫柔，還幫助鴨寶寶爬上地勢較高的人行道，等到鴨子一家全部安全穿越馬路後，所有停下來等待的駕駛都開心歡呼，「大家都拍手了，因為他真的很友善」、「我媽媽搖下車窗說『做得好！』我也對他說『做得好！』」

不久後，凱西卻被一輛「不知道從哪裡冒出來」的汽車撞上。威廉坦言，「我沒有親眼看到那輛車撞上他，只記得那個聲音，然後他飛過十字路口，他的鞋子和其中一隻襪子就落在我們車子前方」，而媽媽也立刻衝下車，安撫死者的孩子們。

另一名目擊婦女彼得森（Summer Peterson）與孩子一起目睹悲劇發生，「他們都在說，『哦！太可愛了！他人真好』，然後他就突然被車撞了。」

▲凱西身後留下妻子和2個孩子。（圖／翻攝GoFundMe）



威廉表示，他希望人們記得凱西的善良，「他是唯一下車試圖幫忙鴨子的人，可能也是這一整個區域裡最善良的人。這不公平。」如今，民眾也在意外發生的街角擺滿鮮花與橡皮小鴨，悼念凱西。

羅克林警方22日證實案情時表示，肇事駕駛是一名17歲少女，此人沒有酒駕嫌疑，且正在配合當局調查，目前尚未面臨刑事指控。

凱西的遺孀周安琪（Angel Chow）表示，她被過去幾天大量湧入的哀悼深深感動，「我們想要對你們所有人的善意表達衷心感謝，聽到凱西如何對你們的生活產生正面影響，令我們感到謙卑並非常感激。」