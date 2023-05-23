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認養童出國射箭比賽⋯旅費不足！芥菜種會號召「手心向下」認養人

▲▼認養童大軍（化名）是射箭比賽常勝軍，獲得出國機會後，卻擔憂旅費不足，經認養人合力協助而能夠圓夢。（圖／芥菜種會）

▲認養童大軍（化名）是射箭比賽常勝軍，獲得出國機會後，卻擔憂旅費不足，經認養人合力協助而能夠圓夢。（圖／芥菜種會）

記者林育綾／綜合報導

疫情解封後出國人潮暴增，但面對出國射箭比賽的機會，認養童大軍（化名）卻擔憂旅費不足。芥菜種會得知後，與認養人合力支持他，挹注經費差額；然而芥菜種會認養服務每月增加的求助案量，近3個月都比去年底月份增加約1倍，許多認養人也受經濟影響無法繼續支持，因此緊急召募300位「手心向下」的認養人陪伴孩子成長。

大軍在操場上，穩健地將弓弦拉開，和隊友一起頂著烈日練習，準備進軍7月在美國舉辦的2023年第139屆美國射箭邀請賽。他的父母從事臨時工，收入微薄而且不穩定，2年多前芥菜種會的社工第一次到大軍家訪視，一家4口擠在10坪大的套房裡，家庭經濟困頓。

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去年大軍的父親因意外受傷，生活重擔全落在母親身上，而懂事的大軍會幫忙照顧弟弟，芥菜種會則提供急難救助金和生活物資，緩解家庭的急迫需求。

▲▼認養童大軍（化名）是射箭比賽常勝軍，獲得出國機會後，卻擔憂旅費不足，經認養人合力協助而能夠圓夢。（圖／芥菜種會）

▲穩健地將弓弦拉開，大軍（右2）和隊友一起努力準備美國的邀請賽。（圖／芥菜種會）

從事服務業的邱小姐，2年多前揪兩位同事一起成為認養人，陪伴大軍等4名困難家庭的孩子，成為手心向下的人，她提到，「其實每一個人都應該要靠自己成長，走出自己的路，唯獨小孩，特別是很多家庭沒有足夠庇護的孩子，我們有能力就要幫助，至少關心到他們能夠獨立。」

邱小姐說，大軍就像是自己的小孩，他努力在射箭領域有這樣的成績，很了不起，每次收到大軍的來信，大家都很開心，也為他的成長感到欣慰。

邱小姐自己育有一個孩子，孩子幼年時因施打疫苗引發副作用，在醫療和艱難的照顧路上受到很多人幫助，因此促使她有能力後，也想幫助需要的人。

▲▼認養童大軍（化名）是射箭比賽常勝軍，獲得出國機會後，卻擔憂旅費不足，經認養人合力協助而能夠圓夢。（圖／芥菜種會）

▲大軍去年參加射箭全國賽獲個人組冠軍，興奮地寫信向認養人致謝。（圖／芥菜種會）

大軍在射箭運動表現突出，與團隊一同榮獲美國射箭邀請賽參賽權，但因費用龐大，學校無法全額支應，選手須自行負擔部分費用，芥菜種會與認養人一起協助剩餘經費及大軍出國期間生活所需，培育他的成長。

目前芥菜種會陪伴5700多名認養童，每月給予經濟補助、定期家庭訪視、電訪關心生活學習狀況與需求，並在節慶活動邀請家庭共同參與。不過受到通貨膨脹、物價上漲等因素衝擊，芥菜種會接獲困難家庭的求助人數不斷攀升。

截至今年4月，認養童總人數比去年同期增加近5成；近3個月來，每月增加的人數都較去年底的月份高出約一倍，許多認養人也因經濟因素停止援助。面對認養資源的落差持續擴大，急需各界愛心支持，每月捐款1000元成為認養人，幫助需要的孩子穩定學習與展望未來。相關資訊可至芥菜種會官網

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