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日震災自助比例高達7成！推動台灣打造「防災社區」：能救70%民眾

▲▼基督教芥菜種會與賑災基金會前，推動打造防災韌性社區。（圖／芥菜種會提供）

▲基督教芥菜種會與賑災基金會，推動打造防災韌性社區，久如社區居民透過地圖了解當地容易受災的區域。（圖／芥菜種會提供）

記者林育綾／台北報導

隨著台鐵太魯閣號無預警的意外災害，讓國人更重視防災及避災的重要性。曾任國家災害防救科技中心主任、長期投入在社區防災工作的陳亮全教授表示，很多人覺得防災為何不交給政府來做，但據統計，台灣災害發生時若社區能即時自救，可救出70%的民眾、地方政府能救出20%；而以日本阪神地震為例，民眾自助、互助、公助的比例是7：2：1，換言之，自住及互助可達災害中90%存活率。

基督教芥菜種會推動「社區防災自主培力」，14日與一同前進南港區久如社區，實地檢視並繪製當地防災物資、避災場所地圖。由於久如社區後方為順向坡地，以往曾發生過小型坡地災害，所幸沒發生人員傷亡。

而當地耆老肯定打造防災韌性的行動，直呼若不是專家前來檢視，他根本不知道社區附近有這麼危險的地方。培力社區自主防災的認知與概念，在面對豪雨等災害發生時，啟動自救保護，自助人助，對於位處於台北市邊陲的久如社區來說，「等人來救不如自己學會救助」。

▲▼基督教芥菜種會與賑災基金會前，推動打造防災韌性社區。（圖／芥菜種會提供）

▲活動包括繪製社區資源及防災地圖，彙整社區中可用資源，了解易受災區域、避難場所與逃生動線等。（圖／芥菜種會提供）

陳亮全教授表示，防災必須以社區為主體，經由居民參與跟培力的過程，凝聚社區的共識與力量，一同找出社區的致災因子，並操作應對方式，如此才能逐步打造「防災社區」。他也說，「或許很多人覺得防災為什麼不交由政府來做？的確，政府所擁有的防救災資源遠多於民間。但根據統計，台灣在災害發生時，社區若即時自救，能救出70%的民眾；地方政府則能救出20%的民眾。」

以1995年日本阪神地震為例，災難發生後民眾自助、互助、公助的比例是7：2：1，也就是說，透過自助與互助，可以達到災害中90%存活率。而台灣與日本的自然條件與天然災害類型相似，過去社福單位大多是在災難發生後，才投入協助救災和急難輔助的工作。

而芥菜種會除了提供相關福利資源，2018年起也積極投入社區預防宣導的前端工作，防救災服務中心主任吳秉翰表示，「讓社區自主防災的能力更加完備，也讓前期避災觀念被社會看見。」

▲▼基督教芥菜種會與賑災基金會前，推動打造防災韌性社區。（圖／芥菜種會提供）

▲基督教芥菜種會防救災服務中心主任吳秉翰(右)，說明地震發生時正確的自我保護方式。（圖／芥菜種會提供）

活動期間，包括繪製社區資源及防災地圖，彙整社區中可用資源，了解易受災區域、避難場所與逃生動線等，在面對不同災害時的處理方式，建構整體的災防團隊分工組織，未來當真正的災害發生時，能在第一時間啟動互助資源和支援，降低災害造成的傷害和提升社區復原能。

久如社區發展協會執行長、河川巡守隊的隊長謝建志說，協會於2011年開始關注社區的防救災工作，隨著社區河川巡守隊成立，深化對地方的關注與凝聚力，去年在一次災害相關議題的討論機緣下，促成與芥菜種會合作，在久如社區舉辦社區自主防災培力，並進一步培力巡守隊成為防災種子團隊，提升社區災防互助的能量，等人救不如先自救。

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