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驚人發現！6成民眾缺防災觀念　安全城市嘉年華學習與風險共存

▲▼芥菜種會安全城市嘉年華台東場，將於10月1日星期六在台東市蛋糕公園登場。（圖／芥菜種會提供，下同）

芥菜種會安全城市嘉年華台東場，將於10月1日星期六在台東市蛋糕公園登場。（圖／芥菜種會提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

基督教芥菜種會公布「2022年民眾防救災觀念調查」，有8成5民眾表示對所有天然災害都感到害怕，但卻有6成沒參加過任何防災課程，可見大眾防災認知不足，且花東近日地震不斷，建立正確防救災觀念更為重要。芥菜種會將於10月1日在台東市蛋糕公園與台東縣政府合辦第四屆「安全城市嘉年華」，帶領民眾認識各項防災知識並學習與風險共存。
 
芥菜種會自2018年開始投入社區防救災工作，倡導災害中的自助與互助精神；執行長李肇家表示，近日0918規模6.8强震造成花東各地嚴重災情，芥菜種會隨即動員防救災中心同仁於花東災區投入救災工作，並透過社區互助網絡提供即時、就近的服務。芥菜種會致力依循聯合國發佈的「全球永續發展目標(SDGs)」，每年國家防災月都結合縣市政府、企業以及社區發展協會合作辦理「安全城市嘉年華」，並以深耕台灣70年的社福服務經驗，培力社區發揮由下而上的力量，共同打造韌性社區、防災城市。

▲▼芥菜種會安全城市嘉年華台東場，將於10月1日星期六在台東市蛋糕公園登場。（圖／芥菜種會提供，下同）
 
台東縣政府表示，為了降低各項極端氣候下造成災害帶來的損失，必須以「減災、整備、應變及復原」的災害管理概念強化各項災害防救工作。台東縣政府與基督教芥菜種會合作舉辦「安全城市嘉年華」活動，結合專業ＮＧＯ團體以培力在地防災量能，減少災害對於城市及社區的衝擊，致力於成為「韌性城市」。

▲▼芥菜種會安全城市嘉年華台東場，將於10月1日星期六在台東市蛋糕公園登場。（圖／芥菜種會提供，下同）

芥菜種會將物資送進台東部落，並由部落居民共同搬運送給受災戶。
 
根據芥菜種會日前進行的「2022年民眾防救災觀念調查」，有8成5民眾對天然災害（土石流、地震、颱風）感到害怕，但有高達6成沒有參加過任何防災課程，顯見大眾對於防救災等觀念認知不足。再深入分析，有7成6民眾沒準備緊急避難包、4成5不了解自己社區的防災逃生路線，然而緊急避難包應每人準備一份，放置隨手可取的地方或門口，遇到災害時才能第一時間取得，並按照防災逃生路線撤離。

▲▼芥菜種會安全城市嘉年華台東場，將於10月1日星期六在台東市蛋糕公園登場。（圖／芥菜種會提供，下同）

芥菜種會食物銀行轉運車裝備物資前往花蓮受災區。
 
近日花東地區地震頻傳，防災的正確性顯得重要，但調查發現35歲以下東部地區的民眾，高達9成有錯誤的「黃金三角」保命觀念，國際間及內政部消防署近年一再說明此為錯誤訊息，同時呼籲不要再轉發，民眾須謹記地震發生時的三動作是「趴下、掩護、穩住」。當日活動現場將特別義賣地震防災頭套、防災隨身包等，並教導避難、逃生觀念，讓大小朋友熟悉防災步驟，遇到天災才不驚慌。
 
今年安全城市嘉年華以「玩轉防災一起來」為主題，現場設置「勇闖守護站」設計多元闖關遊戲提升大眾自我保護知識與認識災害、「地球永續運動」提倡節能減碳、珍惜資源守護安全城市，以及「公益市集」結合在地特色小農等近50個攤位，透過各項多元有趣活動教導大家防災知識。此次政府單位、民間企業和社區也齊心關懷行動，台東縣副縣長王志輝、縣政府社會處長陳淑蘭等人都將出席開幕儀式，共同為了下一個可能發生的災害提前做預備。

示範影片: https://www.facebook.com/watch/?v=657050655938045。
 

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關鍵字：

芥菜種會調查驚人防災觀念安全城市嘉年華風險共存

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