土敘強震罹難破3萬！芥菜種會募2.5噸物資上機　爭取第2波助敘利亞

▲芥菜種會第一波募集各界捐贈物資2.5噸，13日送往土耳其。（圖／芥菜種會）

記者林育綾／台北報導

土敘強震已有逾3萬人罹難，基督教芥菜種會募集物資援助，第一波已募集2.5噸在13日跟著包機飛往土耳其，由於物資持續湧入，3個捐物平台據點仍維持收件至2/15，努力爭取第二波將物資送進敘利亞；同時芥菜種會與長期在敘利亞進行人道救援的國際組織Medair合作，進行賑災捐款募集。

基督教芥菜種會上周發起捐款捐物援救平台，並開放新北、花蓮、台南3處社區食物銀行轉運站，接受民眾捐贈物資至2月15日，不過駐台北土耳其貿易辦事處宣佈物資已足夠，芥菜種會加緊動員志工人力，緊急打包2.5噸來自各界捐贈的愛心物資，13日裝運上包機飛往土耳其。執行長李肇家表示，當一車車滿載的物資前往機場，讓人非常感動，感謝台灣有這多人願意參與。

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▲物資陸續湧入，芥菜種會決定維持收件到2/15，努力爭取將第二波物資送進敘利亞。（圖／芥菜種會）



由於現場仍有民眾陸續湧入捐贈保暖衣物、毛毯、尿布和睡袋等，也有爆量的詢問電話，很多人仍然希望能盡一份心力，芥菜種會決定維持收件到2/15，目前除了密集與Medair連絡最新的救援進度，也積極透過與Medair聯繫，努力將第二波物資送進敘利亞，甚至可以幫助內戰衝突下的敘利亞難民。

目前敘利亞受強震影響，重創道路、飛機跑道、通訊網絡，在當地很難得知地震所造成的影響和破壞的程度，Medair緊急救援小組組長Safi Sahli說，地震後大家不敢回家，有人住在車上或是公共建築場所，許多家庭一起擠在同一個空間，但缺乏隱蔽，也很多人沒有毯子、墊子，只好睡地上；而不敢待在建築物內的民眾，不得不在車裡過夜，甚至在暴風雪中過夜。

▲敘利亞受強震影響，重創道路、飛機跑道、通訊網絡，甚至醫療院所。（圖／Medair）

Medair在敘利亞駐點處阿勒波(Aleppo)也是災區，當地一家醫院受損嚴重關閉，強震災害能夠癱瘓任何一座城市，然而哈馬和阿勒坡在此之前已經經歷了10多年的國內衝突，更是雪上加霜。

Medair工件人員說，看到一對姊妹只有一個人有鞋子，仍然能在籃球館內的庇護場館玩遊戲，人們互相幫忙打氣，仍然覺得很有希望。敘利亞在地震前，已因為內戰衝突迎來經濟低谷，同時也有燃料危機，芥菜種會在台灣發起援助敘利亞募款行動，可透過官網捐款。

▲敘利亞受強震影響，重創道路、飛機跑道、通訊網絡，甚至醫療院所。（圖／Medair）

募集經費運用範圍，第一階段包含緊急避難安置裡的基本物資，像是水、食物、保暖衣物、被毯、帳篷；還有災民生活照顧（兒童、長者、婦女等），以避免許多人死於疾病或缺乏乾淨飲水。其他首要工作包含醫療衛生設施、緊急醫療服務。第二階段包含中長期安置物資、災民生活心靈關懷照顧；第三階段則是生活心靈重建與復原。