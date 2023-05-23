一排雷神從天降！變電所遭閃電劈中起火　彰化夜空驚豔影片曝

記者唐詠絮／彰化報導

中央氣象局今（23日）晨1時50分發布「豪雨特報」範圍至13縣市，並針對中台灣苗栗、中彰投、雲林5縣市發布「大雷雨即時訊息」，而台電大竹變電所IM28饋線機器開關遭雷擊中，造成598戶停電；三竹路也有民眾自行在外面加裝變電開關箱起火冒煙，由住戶使用滅火器自行撲滅，所幸沒有人員傷亡。

▲彰化市凌晨閃電雷擊造成598戶停電。（圖／民眾提供，以下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台電大竹變電所饋線跳脫被雷擊中。（圖／台電提供）

彰化地區今天(23日)凌晨1點40分起陸續下起大雷雨，雷聲狂炸到甚至讓民眾感覺「窗戶都在震動」，原本熟睡的民眾被震耳欲聾打雷聲給驚醒，直呼「嚇人」，彰化市甚至出現閃電接二連三從黑夜中直劈地面的驚人畫面，也全被民眾錄影拍下。

台電指出，今天凌晨1時49分左右，渡橋編號64自動化開關遭到雷擊，造成大竹變電所IM28饋線跳脫，彰化市三村里三竹路有598戶停電約70分鐘、三村路一帶、牛埔里、田中路以及彰南路3段一帶停電8分鐘影響625戶。經搶修後於2時59分全數復電。

消防局凌晨1時50分據報三竹路有變電箱起火，火速調派彰化、東區分隊前往，到達現場，是民眾自行在外面加裝變電開關箱起火冒煙，住戶使用滅火器自行撲滅，無人員傷亡，起火原因由火調人員調查中。

▲彰化市凌晨閃電雷擊造成598戶停電。（圖／民眾提供，以下同）