男釣完魚酒駕回家遭逮　「偷灌綠油精」壓酒氣...驚人結局曝

▲高雄男釣完魚酒駕回家，遭警逮竟「偷灌綠油精」想壓酒氣。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名56歳的楊姓男子日前從蚵仔寮釣完魚騎車返家，但因騎車搖搖晃晃被員警攔停，員警也在楊男身上聞到濃濃酒味。沒想到正當要酒測時，楊男竟異想天開拿出綠油精偷喝想規避查緝，讓警方當場傻眼，不過，偷喝綠油精並不會改變酒精呼氣值，警方偵訊後依公共危險罪將楊移送法辦。

岡山分局橋頭分駐所警員朱光涵、王冠智等人，21日9時許巡邏行經橋頭區仕豐路158號前，見楊男騎車搖搖晃晃搖晃，將他攔停，員警在楊男身上聞到濃濃酒味，他向警方表示剛從蚵仔寮釣完魚準備返家，在釣魚過程中是有喝了一些啤酒。

隨後，楊男竟然意想天開，拿出綠油精偷喝一口想規避查緝，這舉動讓在場警方當場傻眼！然而，經酒精檢測後，楊男酒測值仍超過法定標準值，當場被警方依公共危險罪移送法辦。

▲警方表示，楊男偷喝綠油精並不會改變酒精呼氣值，酒測值仍超過法定標準值，被警方依公共危險罪移送法辦。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方表示，楊男偷喝綠油精並不會改變酒精呼氣值，更有可能造成身體不適及影響健康，幸好楊男僅淺嚐即遭警方制止，並無大礙；警方將持續取締酒後駕車，堅決「酒駕零容忍」的執法態度，呼籲用路人切勿心存僥倖，以身試法。

據了解，這是楊男第二次酒駕遭逮，依據刑法及新修正之道路交通管理處罰條例等規定，酒駕未肇事的刑責從原本2年以下有期徒刑，提高為3年以下有期徒刑；汽機車駕駛人10年內第2次酒駕，加重罰鍰機車駕駛9萬元、汽車駕駛12萬元。

若是第3次以上，則依前次所處罰金額加罰新台幣9萬元並吊銷駕照及公布姓名、照片及違法事實，另加重同行者連坐處分最高新台幣1萬5千元罰鍰。