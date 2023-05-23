AI生成「五角大廈爆炸」假圖推特瘋傳！　美股一度陷盤中低點

▲AI生成五角大廈的爆炸假圖，影響美國股市。（圖／Twitter@WhaleChart）



記者王佩翊／編譯

國外一名不知名網友聲稱美國華盛頓特區的五角大廈附近發生爆炸，並配圖稱現場濃煙竄入天際，該張照片立刻在網路瘋傳，甚至一度影響美國股市，沒想到當局事後卻澄清附近沒有發生任何爆炸與事故，而該張爆炸照疑似是由AI生成的假圖。

▲事後經證實才知道，該張照片為假圖。（圖／Twitter）

根據《鏡報》報導，這張「五角大廈爆炸圖」瞬間在網路上瘋傳，並吸引各家國際媒體報導，美國股市更因此在美東時間上午10時6分至10分之間（台灣時間上午10時6分至10分）盤中一度下跌，之後才再度止跌回升。而這也被認為是AI生成圖片直接影響市場的首個案例。

阿靈頓警察局事後證實這張照片是假的，美國軍方也在推特上表示，「五角大廈以及該區域附近並沒有發生爆炸事件，且沒有對公眾產生直接的危害。」有專家指出，這張照片疑似就是由人工智慧生成的假照片。

有數千個推特帳戶在第一時間轉傳了這張照片，其中還包含俄羅斯官媒《今日俄羅斯》。數位調查專家兼記者尼克（Nick Waters）表示，「仔細看建築物的正面以及圍欄，就可以發現可疑之處。此外也沒有其他照片、影片或是目擊者可以佐證。每當發生這種事時都會影響到很多人，先不說這張照片一看就知道是AI生成，其實你只要透過地理定位和社群搜索，馬上就可以發現這是個假消息。」