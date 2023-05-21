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大陸 大陸焦點 特派現場

澳門3天近2千人染疫！恢復「每日公布確診數」

▲▼澳門旅遊,賭場,博弈,大三巴牌坊,新葡京,威尼斯人。（圖／路透社）

▲觀光客重返澳門。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

澳門新冠感染應變協調中心20日宣布，由於新冠感染病例近日上升，即起恢復每日公布新增感染病例數，以全面反映社區感染情況。同時，感染應變協調中心也公布了最新數據，17日至19日共新增了將近2000例感染病例，顯示澳門正處於病毒感染週期性高峰期。

感染應變協調中心表示，近日澳門新冠病毒感染個案有上升趨勢，為提高居民警惕性，從5月17日起調整新冠病毒感染個案監測機制，並於20日起每日公布新增的新冠病毒感染個案數目，以更全面反映社區新冠病毒感染實況。

▲▼澳門旅遊,賭場,博弈,大三巴牌坊,新葡京,威尼斯人。（圖／路透社）

感染應變協調中心指出，澳門19日新增551例新冠病毒感染個案，其中1例需入住仁伯爵綜合醫院治療設施；沒有因新冠病毒感染離世的個案；而5月17日和18日新增新冠病毒感染個案分別為702例和658例。

感染應變協調中心強調，數據顯示澳門處於新冠病毒感染周期性高峰期，但病毒致病力不高，疫情沒有對澳門醫療系統和社會運作造成明顯影響。

感染應變協調中心還說，各地監測方法不同，不宜直接對各地的感染個案數據作比較，並再次提醒長者和慢性基礎病患者感染新冠病毒後，早期症狀可能不嚴重，但有機會在數日後病情惡化，故應及時就醫。

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