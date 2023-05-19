住院患者「院內交叉感染」病危！蘇一峰：病房、門診都沒分流

▲蘇一峰透露，該名患者病危。（圖／翻攝自臉書／蘇一峰）

記者周亭瑋／綜合報導

國內第四波疫情反撲，胸腔科醫師蘇一峰昨才表示，有住院患者因確診，使得病情急速惡化，稍早他透露最新情況，該名病人目前已病危，同時他也直言，病房和門診都沒有分流。

蘇一峰稍早在臉書指出，昨日公布院內交叉感染COVID的病人病危了；同時，他也點出幾大問題，包括確診與沒確診病房混住，門診也不分流一起看；疫情期間許多醫護人員過勞，甚至疫情爆發時，取消專責照顧津貼。

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蘇一峰直言，這群住院病人本身就是身體差、慢性病多，才會住院，「所以院內交叉感染的病人更容易重症，更可能會因此死亡。」

拉回昨日，蘇一峰表示，有名住院患者本來病況一直在改善，沒想到最近突然又惡化了，讓他不禁懷疑有確診的可能，結果幫病人一驗，果然是陽性，「疫情結束撤掉專責病房，不在第一線的人，真的沒資格說疫情結束了！這就是院內交叉感染啦！」

另外，疾管署副署長羅一鈞指出，目前各項指標都顯示疫情在上升，Omicron已經正式進入第四波疫情，且預期到6月底都處於上升階段。而台大醫師黃立民則表示，除了新冠疫情，免疫負債造成流感延遲也令人憂心，這兩種病同時在社區流行，若「雙重感染」疾病嚴重度恐怕增30%。