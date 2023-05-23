瑪娃直上「今年第一個強颱」！預估4條路線甩尾北轉　雨噴台灣

▲瑪娃中颱「毫無懸念成為今年第一個強颱」。（圖／翻攝NOAA）



記者許力方／台北報導

第2號中度颱風瑪娃（Mawar）來勢洶洶，中央氣象局預估，因大環境有利其發展，預計23、24日（周二、三）有機會發展成強颱，在這之前路徑偏北，瑪娃將沿著太平洋高壓南側邊緣移動，之後偏西移動，且移動速度較快，23、24日為關鍵時間點，觀察瑪娃對台的影響。氣象粉專「觀氣象看天氣」根據歐洲中期天氣預報中心路徑預估，瑪娃以拋物線大轉彎機率最高，將為北東帶來雨勢。

天氣風險公司總經理彭啟明分析，瑪娃距離台灣還有3000公里以上，就算再快也有好幾天的時間，路徑怎麼走端看高壓如何變化，未來受太平洋高壓西伸影響，預估24、25日路徑走向會較明確。瑪娃在一、兩天內將增強為強颱，預期發展會非常好，「毫無懸念是今年第一個強颱」，5月颱風的特性以「拋物線轉彎」而來，過去50年來，共有12個颱風發布警報，這12個也有強颱的紀錄，其中2個颱風（1990年的瑪麗安、1988年的蘇珊）中心登陸台灣。

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▼瑪娃以拋物線甩尾北上的機率最高 。（圖／中央氣象局）



天氣風險公司指出，中颱瑪娃目前遠在關島附近，未來將受太平洋高壓導引往菲律賓東方海面靠近，而後續又因太平洋高壓的勢力減弱，有漸往北轉向琉球群島移動的趨勢。整體來說，下周前期台灣天氣變數較大，仍需後續觀察颱風走向。

氣象局觀測，瑪娃颱風22日晚間8時位在關島南南東方、鵝鑾鼻東南東方3100公里海面上，以時速10公里速度，向北北西進行，近中心最大風速每秒38公尺，相當於13級風，瞬間最大陣風每秒48公尺，相當於15級風，7級風暴風半徑200公里，10級風暴風半徑70公里。

氣象愛好粉絲團「觀氣象看天氣」則根據歐洲中期天氣預報中心最新的系集預測路徑分析，瑪娃颱風對台灣可能的影響，顯示有4種路線的可能，第一條，目前機率最高，也就是從東部海面北上，將為北部、東半部帶來間歇、持續性陣雨，且距離越近雨勢越大。第二條機率次之，將從台灣東邊遠遠的海面北轉，對台灣沒什麼影響。

第三條路線機率較低，將更南偏之後往西走，之後北轉，會為西南部帶來間歇性陣雨，各地山區也會有較大的午後雷陣雨，後期路徑若轉東北朝台灣而來，就會為中南部水庫大補水。至於第四條路線，機率最低，瑪娃可能直接登陸或從高屏沿海北上，這樣就為全台水庫大補水。

▼瑪娃轉彎前就會增強為強颱 。（圖／NCDR）

