鋒面降雨高雄吃大補丸！水情預備「轉黃燈」解除限水管制

▲鋒面系統夜襲全台，高雄也出現顯著降雨。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

昨晚鋒面系統夜襲全台，高雄也出現顯著降雨，市長陳其邁今（23）日表示，上一波及昨天的降雨都有下到對的地方，像是吃了大補丸一樣，挹注澄清湖、鳳山水庫，還有南化水庫，期待下一波有更大的雨量，屆時水情就可從橙燈轉黃燈，順利解除所有限水管制。

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▲鋒面系統夜襲全台，有助紓解旱象。（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄在上一波鋒面還有昨天的鋒面降雨都有下到對的地方，陳其邁受訪提到，目前山區也持續有下雨，像是吃了大補丸一樣，挹注澄清湖、鳳山水庫，也挹注南化水庫的水。

▲陳其邁說，期待下一波颱風可以帶來更豐沛的雨量，屆時就可以順利解除燈號所有限水管制。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁說，雖然吃得很補，但還不夠，希望再加油一點，期待下一波颱風可以帶來更豐沛的雨量，屆時就可以順利解除燈號所有限水管制。

至於高雄水情何時可從橙燈轉黃燈？陳其邁說，這要由水利署開會決定，不過，這幾天降雨下來，目前已停抽抗旱水井，另也觀察到地下水水位有增加。

今天上午高屏溪川流量觀測為21.6 CMS，預估到下午水量還會更多，陳其邁也掛保證，民生、工業、灌溉用水都充分足夠沒有問題。