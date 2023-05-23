雨炸北台！10m高路樹倒壓車頂　北投警深夜啟動「交通快打」

記者黃宥寧／台北報導

雨炸北台灣！北市北投警分局22日晚間接獲民眾報案，指出榮華一路有大型路樹倒塌，警方立即調派線上警網趕赴現場，抵達現場發現高達10公尺大型路樹倒塌佔據道路，甚至有2部小客車因遭樹砸，導致車頂凹陷損壞，所幸警消共同努力合作下，將狀況排除，恢復道路正常通行。

▲颱風「瑪娃」增強導致22日深夜災情頻傳，北市北投區有大型路樹倒塌，直接躺在停放路邊轎車。（圖／記者黃宥寧翻攝）

永明派出所指出，昨（22日）22時47分許，接獲民眾110報案指出，榮華一路15巷6號前有大型路樹倒塌，警立即調派線上警網趕抵現場。到場後，發現高達10公尺的大型路樹倒塌完全佔據道路，無法通行，隨後啟動「交通快打」機制，立即在路段上游設置管制點，引導駕駛人提前改道，避免車輛再誤闖災害現場影響救援，員警不畏暴雨狂襲，冒雨指揮的同時，同步通報消防局及公園路燈管理工程處派員，共同排除倒塌路樹。

▲雨炸北台各地傳出淹水等災情。（圖／記者黃宥寧翻攝）

所幸，倒塌路樹未造成人員傷亡，僅造成兩部自小客車車頂凹陷損壞，在北投警方與消防人員共同努力下，於23日凌晨0時8分，事發1小時餘，在警消及工務單位共同努力下，倒塌路樹即獲排除，恢復道路正常通行。

對此，北投警分局表示，台灣夏季常有突發強降雨之情形發生，甚至有颱風侵襲之可能性，呼籲駕駛朋友停放車輛時，應審慎評估周邊環境，避開大型樹木、山壁邊坡周邊，避免天災影響造成愛車損壞；此外，汛期來臨，停放於堤外停車場的車主，也應隨時注意水門關閉訊息，及時移置您的愛車，避免受罰。