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今越晚雨越大！2條件助瑪娃成強颱　90°轉彎「開外掛」又壯又結實

▲大環境有利瑪娃發展，有望增強為強颱。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

▲大環境有利瑪娃發展，有望增強為強颱。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者李宜秦／台北報導

今晚鋒面逐漸接近影響，全台將由北而南轉雨，尤其北台灣預估在晚上8點後就會有雨，西半部將出現明顯雨勢。另外，中颱瑪娃受到海水能量高、垂直風切弱等因素影響，周三有望挑戰強颱等級，若接上西南季風還會像「開外掛」，變得「又壯又結實」。

氣象局預報員陳伊秀表示，今晚到明晨鋒面接近通過，水氣明顯增強，全台由北到南轉雨，尤其西半部將出現短延時強降雨或局部大雨，預計轉雨時間約落在北部晚上8點後、中部10到11點後、南部則是深夜。

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明日白天降雨趨緩，不過南台灣、中部山區上半天仍會有雨，下半天降雨趨緩，各地都是多雲到晴的穩定天氣。周日、下周一東北風增強，基隆北海岸、東半部等迎風面有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

溫度方面，明天北台灣受東北季風影響，溫度下降至21到23度，竹苗23、24度，中南部28到30度，花東24到26度。東北季風周三就會減弱，北台灣天氣回暖至24到27度。

中度颱風瑪娃目前位於鵝鑾鼻東南東方3140公里的海面上，大環境有利其發展，預計周三、四有機會發展成強烈颱風，在這之前路徑偏北，瑪娃將沿著太平洋高壓南側邊緣移動，之後將偏西移動，且移動速度較快，不過仍須觀察兩、三天才能看出下周對台的影響。

臉書專頁「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，以目前資料來看，瑪娃穿越關島後90度轉西前進，將會進入海水能量較高的區域，加上垂直風切較弱，屆時有望挑戰強烈颱風。

此外，瑪娃往西移動後，接上西南季風水氣機率越高「就像開外掛」，瑪娃會變得「又壯又結實」，不過若往高緯度移動，一進入北緯20度的位置就會進入冷水坑，加快減弱速度。

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