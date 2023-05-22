　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王世堅對陳歐珀涉詐風波「噤聲」？　游淑慧籲發揮過去道德良心

▲▼游淑慧向王世堅喊話，應對陳歐珀涉詐風波出聲。（圖／翻攝自游淑慧臉書）

▲游淑慧向王世堅喊話，應對陳歐珀涉詐風波出聲。（圖／翻攝自游淑慧臉書）

記者江采蓁／綜合報導

民進黨立委陳歐珀因捲入「不動產借貸媒合平台im.B」詐騙爭議，宣布退出2024不競選連任。對此，國民黨台北市議員游淑慧也向先前多次對黨內提出諫言的民進黨台北市議員王世堅喊話，應該發揮過去的道德良心，奉勸他們黨內同志要遠離詐騙，但她表示王世堅並沒有正面回應，因此她要再度向王世堅呼籲，一起站出來挖出這些惡魔，追求正確的價值。

游淑慧表示，今天早上專案報告質詢前，她遇到王世堅便問道，「你對陳歐珀的事件有沒有痛心疾首？」並勸他應該發揮過去的道德良心，奉勸他們黨內同志要遠離詐騙，執政黨如果有這麼多要角和詐騙集團首腦過從甚密，甚至有接受贊助，這讓曾被詐騙過的人民情何以堪？要怎麼相信打詐是玩真的？希望不要愛台灣變成愛台幣。

但游淑慧遺憾表示，對於她的善意勸告，王世堅並沒有正面回應，只跟記者不斷說她「伶牙俐齒、過度解讀、理解淑慧被政黨化」。

游淑慧提到，詐騙集團猖獗的時代，一堆綠營權貴與詐騙集團攪和在一起，接受詐騙集團的招待、資助，甚至一起投資，她以為王世堅會像過去一樣正氣凜然地點出黨內同志的不是。她舉例，之前台南市爆發議長賄選案與黑金傳聞時，當時的王世堅還不是立委候選人，勇敢直言、重砲批評「民進黨在台南變惡魔」，並且怒嗆台南的檢討不要再用「團結」當作藉口。

游淑慧大嘆，結果已經被提名為黨候選人的王世堅，卻看不到勇氣、聽不到真話。因此，她要再次向王世堅喊話，黑道治國和詐騙毀民，都是超越政黨之分的惡，「一起站出來挖出這些惡魔，追求正確的價值吧！」

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
5億高中生死因不明！　高大成相驗：懷疑兇嫌不只1人
劉芒人設翻車！　1年損失2千萬↑
快訊／確定不邀！　台灣無法參加世衛大會
企鵝妹穿緊身衣「聊天室刷一排胸大」！　嚴肅反應曝
快訊／新莊嚴重車禍！　20歲騎士噴飛命危
快訊／蘇貞昌、陳時中按鈴提告了！　各求償1000萬
關係圖曝光！　議員曝「詐騙集團養陳歐珀一家」
快訊／5億高中生配偶被問「你愛他嗎？」　反應曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

2024大選可望適用！北市競選看板限縮　只能在「集中佈告欄」掛廣告

幕後／同黨嘆「跳黃河都洗不清」　民進黨廉政會周三處理陳歐珀案

王世堅對陳歐珀涉詐風波「噤聲」？　游淑慧籲發揮過去道德良心

拚媒體議價立法　林楚茵曝法案重點：讓新聞環境可以更好

關係圖曝光！議員曝「詐騙集團養陳歐珀一家」　服務處前身與妻有關

3年前「越級打怪」選高雄市長　李眉蓁拚立委初選：不怕粉身碎骨

快訊／批侯友宜同框「判10年涉貪議員」　賴清德發言人：好意思？

黃健庭保證徵召公平　黃光芹反嗆：遞黑箱民調、玩虛偽徵詢的老千

陳歐珀要退選戰清白　賴士葆：im.b詐騙案還有幫兇

遭爆和im.B詐團生技董座合照　張善政曝「選舉合照幾千張」

揮打超商浩克涉執法過當？ 中壢警：遭挑釁致情緒失控

高大成驗屍「5億高中生」！　母見遺體哭吼：小孩還給我

菲律賓刺激360度盪鞦韆　大幅度擺動女生瘋狂慘叫

超商浩克5萬交保後悔道歉　中壢警分局長也受處分

5億高中生陳屍地草皮枯黃　高大成嗅聞：要驗毒物反應

屏高中生半工半讀組隊闖美！　世界機器人大賽奪冠為台爭光

世界最老狗過31歲生日　長壽祕訣：在森林漫步

《壞媽媽》小豬全遭撲滅超心酸QQ　李到晛為救下羅美蘭...奇蹟出現

憾！飛龍瀑布溯溪團已2罹難　5人「山壁打釘」共度難關獲救

再混啊!員工躺椅爽玩手機　見老闆車來秒衝上樓換制服

2024大選可望適用！北市競選看板限縮　只能在「集中佈告欄」掛廣告

幕後／同黨嘆「跳黃河都洗不清」　民進黨廉政會周三處理陳歐珀案

王世堅對陳歐珀涉詐風波「噤聲」？　游淑慧籲發揮過去道德良心

拚媒體議價立法　林楚茵曝法案重點：讓新聞環境可以更好

關係圖曝光！議員曝「詐騙集團養陳歐珀一家」　服務處前身與妻有關

3年前「越級打怪」選高雄市長　李眉蓁拚立委初選：不怕粉身碎骨

快訊／批侯友宜同框「判10年涉貪議員」　賴清德發言人：好意思？

黃健庭保證徵召公平　黃光芹反嗆：遞黑箱民調、玩虛偽徵詢的老千

陳歐珀要退選戰清白　賴士葆：im.b詐騙案還有幫兇

遭爆和im.B詐團生技董座合照　張善政曝「選舉合照幾千張」

媽媽遺體塞冰箱5年！男藏屍詐領補助73萬...出庭認罪曝原因

引擎中拎出「哇哇叫小三花」　洗完香香立刻找到專屬奴才

農曆4月運勢大洗牌！屬龍投資機運多、「這生肖」桃花排排站

中國禁美光產品　陸行之：影響層面要觀察這5大重點

2024大選可望適用！北市競選看板限縮　只能在「集中佈告欄」掛廣告

台船等3檔淨值低於票面　交易所宣布明起暫停融資融券

新莊小貨卡左轉猛撞「雙載機車」！騎士搶救1hr不治…現場滿地碎片

5億高中生死因不明！高大成曝義務幫忙「懷疑兇嫌不只一人」

「你倆出代誌全黨撩落去」　蔡宗豪反諷周、李2人在說他們自己

汪擠中間破壞浪漫「越線就低吼」　媽笑：最佳避孕方式

狗狗亂入田徑比賽！短腿全力衝刺　終點線前「反超奪冠」觀眾嗨爆

政治熱門新聞

快訊／陳歐珀463字聲明退選

奪牌披五星旗挨轟！李東憲嗆台灣獨裁

吳子嘉控「A1億美金」　陳時中怒：抹黑走火入魔

侯友宜為「台南人沒眼睛」道歉　他反問：那蔡英文呢？

台灣留學生紐約遇襲　吳釗燮回應了

陳歐珀宣布退選：政治追殺摧毀我人格

侯友宜道歉了！　認一時情急用詞不夠周全

陳歐珀退選　陳亭妃聲援不捨

賴清德稱不認識郭再欽　徐巧芯秀兩人同桌合照

關係圖曝光！議員曝「詐騙集團養陳歐珀一家」

蔡英文道歉缺蛋！賴士葆：不敢提低薪

侯批綠做不到「侯侯做代誌」　王世堅嗆這句

陳歐珀鞠躬道歉喊「顧全政治大局」

陳歐珀涉im.B詐團只是小咖　藍委點名陳菊、黃偉哲：更大咖會曝光

更多熱門

相關新聞

關係圖曝光！議員曝「詐騙集團養陳歐珀一家」

關係圖曝光！議員曝「詐騙集團養陳歐珀一家」

民進黨立委陳歐珀近日捲入「不動產借貸媒合平台im.B」詐騙爭議，21日深夜宣布退選，國民黨台北市議員張斯綱再爆，陳歐珀與詐騙集團關係密切，陳歐珀服務處曾於2021年為「宜蘭縣進步婦女聯盟」的登記地址，而該聯盟理事長，正式陳歐珀的夫人徐慧諭。

陳琬惠要賴清德踹共！　「何時處理陳歐珀？現已不能再迴避」

陳琬惠要賴清德踹共！　「何時處理陳歐珀？現已不能再迴避」

陳歐珀涉im.B詐團只是小咖　藍委點名陳菊、黃偉哲：更大咖會曝光

陳歐珀涉im.B詐團只是小咖　藍委點名陳菊、黃偉哲：更大咖會曝光

陳歐珀退選爭清白？時力籲坦承錯誤

陳歐珀退選爭清白？時力籲坦承錯誤

稱蔣萬安反共先鋒後代　王世堅提醒：赴陸交流「匪諜就在你身邊」

稱蔣萬安反共先鋒後代　王世堅提醒：赴陸交流「匪諜就在你身邊」

關鍵字：

陳歐珀王世堅游淑慧

讀者迴響

熱門新聞

賀軍翔爆喇舌酒店妹3次！　動手揍張勛傑還嗆聲

瑪娃凌晨轉中颱上看強颱　今晚全台變天

蕭煌奇「背對台下唱歌」地獄畫面瘋傳！本人發聲了

即／美容教母打玻尿酸亡　診所2密醫判賠371萬

超商浩克若請厲害律師　退休警：你就更難談了！

傳求婚被拒崩潰鬧超商！　浩克女友回應了

白蟻是蟑螂親戚！專家教4招防蟲：先關掉這顏色燈

暈船仔是你？「6星座」曖昧就暈爆

夜宿海生館只有一片黑　遊客超錯愕

BLACKPINK開唱「Lisa罕見動怒臭臉」轉身走人！

闖民宿「裸身打飛機」！女驚醒崩潰：離臉不到5cm

頭下腳上掛山壁！飛龍瀑布罹難女回家了

超級限定款「大王具足蟲」拉麵

「改款新TOYOTA Corolla」登場

快訊／大樂透1億中獎人出現！50歲傳產主管挺過鬼門關　豪捐7單位近4千萬

更多

最夯影音

更多
揮打超商浩克涉執法過當？ 中壢警：遭挑釁致情緒失控

揮打超商浩克涉執法過當？ 中壢警：遭挑釁致情緒失控
高大成驗屍「5億高中生」！　母見遺體哭吼：小孩還給我

高大成驗屍「5億高中生」！　母見遺體哭吼：小孩還給我

菲律賓刺激360度盪鞦韆　大幅度擺動女生瘋狂慘叫

菲律賓刺激360度盪鞦韆　大幅度擺動女生瘋狂慘叫

超商浩克5萬交保後悔道歉　中壢警分局長也受處分

超商浩克5萬交保後悔道歉　中壢警分局長也受處分

5億高中生陳屍地草皮枯黃　高大成嗅聞：要驗毒物反應

5億高中生陳屍地草皮枯黃　高大成嗅聞：要驗毒物反應

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面