王世堅對陳歐珀涉詐風波「噤聲」？　游淑慧籲發揮過去道德良心

▲游淑慧向王世堅喊話，應對陳歐珀涉詐風波出聲。（圖／翻攝自游淑慧臉書）

記者江采蓁／綜合報導

民進黨立委陳歐珀因捲入「不動產借貸媒合平台im.B」詐騙爭議，宣布退出2024不競選連任。對此，國民黨台北市議員游淑慧也向先前多次對黨內提出諫言的民進黨台北市議員王世堅喊話，應該發揮過去的道德良心，奉勸他們黨內同志要遠離詐騙，但她表示王世堅並沒有正面回應，因此她要再度向王世堅呼籲，一起站出來挖出這些惡魔，追求正確的價值。

游淑慧表示，今天早上專案報告質詢前，她遇到王世堅便問道，「你對陳歐珀的事件有沒有痛心疾首？」並勸他應該發揮過去的道德良心，奉勸他們黨內同志要遠離詐騙，執政黨如果有這麼多要角和詐騙集團首腦過從甚密，甚至有接受贊助，這讓曾被詐騙過的人民情何以堪？要怎麼相信打詐是玩真的？希望不要愛台灣變成愛台幣。

但游淑慧遺憾表示，對於她的善意勸告，王世堅並沒有正面回應，只跟記者不斷說她「伶牙俐齒、過度解讀、理解淑慧被政黨化」。

游淑慧提到，詐騙集團猖獗的時代，一堆綠營權貴與詐騙集團攪和在一起，接受詐騙集團的招待、資助，甚至一起投資，她以為王世堅會像過去一樣正氣凜然地點出黨內同志的不是。她舉例，之前台南市爆發議長賄選案與黑金傳聞時，當時的王世堅還不是立委候選人，勇敢直言、重砲批評「民進黨在台南變惡魔」，並且怒嗆台南的檢討不要再用「團結」當作藉口。

游淑慧大嘆，結果已經被提名為黨候選人的王世堅，卻看不到勇氣、聽不到真話。因此，她要再次向王世堅喊話，黑道治國和詐騙毀民，都是超越政黨之分的惡，「一起站出來挖出這些惡魔，追求正確的價值吧！」