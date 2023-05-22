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幕後／同黨嘆「跳黃河都洗不清」　民進黨廉政會周三處理陳歐珀案

▲▼陳歐珀記者會 說明退選相關。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委陳歐珀退出2024立委選舉。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立委陳歐珀遭爆料在2020年競選期間，免費使用im.B詐騙集團旗下辦公大樓當競選總部，連座車也登記在詐騙集團旗下，引發輿論譁然，陳歐珀21日深夜為識人不明再度致歉，並宣布退出2024立委選舉。事實上，上周五事發後，綠營內部並非無人為陳抱屈，但也有人憂心此案衝擊全黨形象，恐變「林智堅2.0」，最終經過長考，陳發聲明退選，知情人士嘆息，「政治和清白你要守住哪一個？先守住清白再說啊」。

檢警偵辦「不動產借貸媒合平台im.B」吸金詐騙25億元案，受害者高達5000人，時代力量前立委黃國昌上周四爆料，陳歐珀免費使用im.B詐騙集團旗下在羅東精華區辦公大樓當服務處，陳歐珀第一時間發聲明澄清自己認識的是「曾國緯」，只知道他從事房地產事業，而不是im.B詐騙案主嫌曾耀鋒；但黃國昌接續爆料，連陳歐珀的保母車也是登記在詐騙集團旗下，引發輿輪譁然。

直至事發第二天，陳歐珀才於上週五（19日）親上火線回應媒體提問，並向社會大眾鞠躬道歉，當眾允諾「有聽到（要求退選）這個聲音，如果有參與詐騙，退選沒問題」；同日11位民進黨宜蘭縣議員發表聯合聲明，直指地方基層黨員及縣民對於民進黨立委提名人有所質疑，建請中央黨部儘速對本案進行相關調查及說明處理。

據了解，在這段過程中，黨內並非無人為陳歐珀抱不平，私下傳訊加油打氣「要挺住」，也有同黨立委許智傑受訪緩頰稱，陳也是被詐騙的人之一，黨團幹事長鄭運鵬則說，陳自清動作明顯，相信陳對自己操守有信心，但身兼中評會主委的立委賴瑞隆話說得保守，指期盼所有從政同志謹慎小心，政黨形象建立不易，但要毀壞都只是一瞬間而已。

不過，仍有綠營人士直言，陳歐珀「太小看黃國昌」，雖然陳沒有犯罪事證，然而已影響民眾觀感，若事件繼續延燒，難保不會變成「林智堅2.0」，衝擊全黨的選情。

據悉，陳歐珀昨深夜11點鐘，透過臉書發布463字退選聲明前，部分與陳親近的綠營人士，直到發文前1個多小時才接獲通知，就連黨主席賴清德，也是在陳擬好退選聲明後才被告知。知情人士為陳歐珀抱屈說，「跳到黃河也洗不清」恐怕就是陳現在的心情寫照，陳在告知退選決定時脫口，被影射成這樣，整個家庭、家人們都不能接受；原本陳設定選完2024立委就要準備交棒了，甚至曾與同僚討論如何進行接班、交棒的佈局，如今陳選擇「守住清白」，退下來讓事情更清楚，「我認為這樣是對的」。

另據瞭解，針對陳歐珀上周五親赴民進黨中央黨部遞交自陳書，民進黨廉政委員會將於本周三晚間開會，討論包括陳歐珀案在內的多個議案，亦將邀請當事人到場說明。

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