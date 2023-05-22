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巡邏驚見「3.6公尺巨鱷」爬上沙灘！勇警搏命拍尾驅離　傻眼真相曝

▲▼佛州警方在沙灘巡邏時，突然發現一隻「鱷魚」。（圖／翻攝自IG）

▲佛州警方在沙灘巡邏時，突然發現一隻「鱷魚」。（圖／翻攝自IG）

記者葉睿涵／編譯

美國一名警察11日在佛州墨西哥灣徒步巡邏時，突然發現一隻巨大的鱷魚正在海灘上休息，嚇得他小心翼翼地想要處理這隻鱷魚，不料卻在輕拍鱷魚尾巴後，才赫然發現這隻「大鱷魚」其實只是個沙雕，讓大家忍俊不禁。

據《邁阿密先鋒報》報導，這起事件發生於坦帕（Tampa）西南方約45公里的金銀島（Treasure Island）。當時，這名執勤中的警員正在海邊巡邏，不料卻突然看到一隻身長約3.6公尺的大鱷魚正躺在沙灘上歇息。

從金銀島警局在Instagram上分享的照片可見，這隻鱷魚的體型幾乎是該名警員的2倍，但由於他擔心鱷魚可能對民眾造成危險，所以仍鼓起勇氣上前查看，並大膽輕拍鱷魚尾巴，希望能藉此將其趕走。

豈料，鱷魚一動也不動地繼續躺在原地，也未做出任何回應，於是警員再次走近，這時他才發現，原來這隻所謂的「鱷魚」只是手藝極高的遊客留下的沙雕，但因為形象過於逼真，才會讓警員一時誤判。

警方表示，幸虧這場惡作劇在民眾被嚇壞並造成危險前被識破，而警方也為了民眾與野生動物的安全，迅速將沙雕夷為平地。警方補充，5月是佛州海龜築巢的季節，如此逼真的沙雕將對海龜築巢造成阻礙，「我們歡迎有才華的人在沙灘上創作，但希望大家離開前可以將沙雕恢復原狀」。

截至5月15日，警方公開的這張照片已吸引了逾千名網友留言，許多人認為這個雕塑既有創意又令人恐懼，「我的天啊，我有那麼一瞬間幾乎嚇得不敢呼吸」、「試想第二天早上人們來海灘看到它時會怎麼做」、「在黑暗中突然看到這個真的會嚇死」。

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