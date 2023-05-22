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2孩被忘車上15小時！　2歲女童「體溫飆41.6度」活活熱死

▲▼ 。（圖／翻攝自Holmes County Sheriff`s Office）

▲ 克里斯多福及凱薩琳將兒女忘在車上，導致女兒死亡。（圖／翻攝自Holmes County Sheriff`s Office）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國佛州發生一起悲劇，一對父母在高溫炎熱天氣下，將年僅4歲的兒子和2歲的女兒忘在車上，雖然兒子設法從悶熱的車內脫逃，女兒卻沒這麼幸運，受困15小時後被發現時已經活活熱死。

《鏡報》報導，本案發生於佛州霍爾姆斯郡（Holmes County），當地警長辦公室說明，凱薩琳（Kathreen Adams）及克里斯多福（Christopher McLean）夫婦在攝氏26.6度天氣下，將一雙年幼兒女留在車上，2歲女兒受困15小時後死亡，當時體溫達到41.6度，4歲兒子則設法逃出，目前由兒福機構照顧。

23歲的凱薩琳最初向警方聲稱，她在家中發現孩子沒有反應，後來才承認是她在孩子睡著後將他們忘在車上。女童從16日午夜一直受困到約下午3時，急救人員到場時已經一動也不動，實施CPR等急救措施後仍不幸死亡。

32歲的克里斯多福拒絕配合調查，警方後來取得對他們住家和車輛的搜索令，搜出大量安非他命、大麻及吸食工具。二人隨後被捕，初步被控疏忽照顧兒童、持有毒品及工具，警方預計完成驗屍後追加指控。

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