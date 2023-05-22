拜登又口誤！　G7廣島峰會2度脫口稱岸田文雄「總統」

▲拜登與岸田文雄在G7峰會前舉行美日高峰會。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

G7廣島峰會21日正式閉幕，然而美國總統拜登卻2度口誤，稱呼日本首相岸田文雄為「岸田總統」。事實上，拜登自上任後便經常口誤，更因此成為對手陣營的主要攻擊點，而他上任後召開記者會的次數與歷任總統相比相差甚遠，口誤也被視為是主要原因之一。

根據《每日新聞》報導，G7峰會開幕前，拜登與岸田文雄18日一同在廣島舉行美日高峰會，然而席間拜登卻脫口對岸田文雄說，「總統，能夠再度與您相會十分開心。」場面一度尷尬，怎知才過沒幾天，拜登再度犯下相同錯誤。

拜登21日在G7閉幕後記者會說，「我不誇張地說，要感謝岸田總統在G7展現的領袖精神。」再度脫口稱日本首相為總統，引發討論。

根據加州大學聖塔芭芭拉分校統計，截至廣島峰會的記者會前，拜登每年平均會開10.3場記者會，然而這個數字與歷任總統相比卻少了不少。前美國總統川普每年平均舉辦22場記者會、歐巴馬20.38場、小布希26.25場，而拜登只比雷根的5.75場多。

另一方面，身為史上最高齡的美國總統，拜登已正式宣布參選2024年總統，力拼連任，由於川普目前仍是共和黨呼聲最高的參選人，因此2024年有望重現2020年的世紀對決。不過拜登數次的失言也成為共和黨的主要攻擊目標，稱他已不適任總統一職。