被綠議員爆「曾與陳正修合照」　蔣萬安：我不認識他！指控要有事證

▲台北市長蔣萬安與陳正修合照。（圖／台北市議員顏若芳提供）

記者袁茵／台北報導

民進黨立委陳歐珀近日捲入「不動產借貸媒合平台im.B」詐騙爭議，21日深夜宣布退選。民進黨台北市議員顏若芳22日貼出一張照片，指台北市長蔣萬安曾與另一名關係人陳正修合照，質疑蔣萬安與詐騙案有關聯，認為應道歉與辭職；而蔣萬安則說，自己根本不認識對方，只是選舉期間太多民眾要合照，「有任何指控都要拿出具體事證啊！」

蔣萬安22日上午赴議會進行專案報告，內容包括財政紀律、長照政策、台北上海雙城論壇等。只見顏若芳放出一張照片，是蔣萬安與陳正修的合照，顏若芳提及，「你知道你勾肩搭背的這位是誰嗎？今天網路很多人在傳這張照片，也就是最近幾天非常紅的im.B詐騙主嫌之一陳正修，你跟他是什麼關係？」

▲台北市議員顏若芳。（圖／記者李毓康攝）

蔣萬安則直言「我不認識。」顏若芳再問，很多人都質疑，陳正修跟蔣萬安有無政治關係、政治獻金關係，而蔣萬安是不是也在幫陳正修背書詐騙，「陳歐珀為此事以示清白請辭（應為退選，非請辭），你一句『不認識』就有道理嗎？你要不要也請辭表示清白？」

蔣萬安回應，選舉期間有非常多行程場合會跟民眾合照，「我真的不認識啊！太多民眾過來合照，我不可能問他背景啊！」

顏若芳認為，要求蔣萬安請辭可能太過分，那是否可以公開跟受詐騙民眾道歉？因為陳正修可能拿著與蔣萬安的合照，讓民眾認為蔣萬安認證im.B平台，「你要不要跟受詐騙民眾道歉？」蔣萬安稱，自己選舉期間跟太多民眾合照了，不可能全部都拒絕、詢問。

▲台北市長蔣萬安赴市議會專案報告。（圖／記者李毓康攝）

顏若芳批評，蔣萬安覺得此詐騙案「不甘我（蔣萬安）的事」，「所以受詐騙的狀況，你覺得沒差，乾我X事？這些受詐騙民眾如果看到蔣萬安幫忙背書，（被詐騙）是他活該，對吧？」

蔣萬安強調，自己真的不認識對方，選舉期間有太多場合與民眾合照，「議員你要舉證啊！你有任何指控，要拿出具體事證。」有無任何證據顯示受詐騙民眾因此受騙，「議員你這是很嚴重指控，要拿具體事證出來！」

最後，顏若芳痛批，蔣萬安就是不願意道歉。蔣萬安則表示，顏若芳如果要指控，就要拿出具體證據，如果沒有的話就不該指涉。

顏若芳質詢結束後，國民黨台北市議員楊植斗跳出來發表程序言論，批評顏若芳質詢要根據事實基礎，「陳歐珀什麼時候辭職的？他沒辭職，只有退選啊！今天有種辭職，辭職再來跟蔣萬安做對抗。民進黨議員不基於事實做質詢、在這邊亂，市長難道要這樣憑空被抹黑嗎？我們有去租保母車、競選總部嗎？沒有啊！」並拜託副議長葉林傳適時阻止。